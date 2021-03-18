Кримські окупанти не пустили адвоката до затриманого українського журналіста

За словами адвоката, слідчий ФСБ особисто перешкоджав йому в оформленні документів у СІЗО

До затриманого в Криму журналіста Владислава Єсипенка не пускають незалежних адвокатів.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група»

«Кримський адвокат Олексій Ладін 17 березня не був допущений до свого підзахисного, кореспондента видання «Крим. Реалії» (проєкт «Радіо Свобода»), громадянина України Владислава Єсипенка, який був затриманий 10 березня в Криму співробітниками ФСБ», – йдеться в повідомленні.

Як пояснили Ладіну співробітники СІЗО Сімферополя, до Єсипенка дозволено пускати лише адвоката за призначенням.

За словами адвоката, слідчий ФСБ Власов особисто перешкоджав йому в оформленні документів у СІЗО.

«Посадові особи СІЗО, сам слідчий ФСБ Власов, який за якимось збігом через 10 хвилин опинився біля СІЗО, перешкоджали мені в оформленні документів. Чергова частина, яка мала була провести мене до слідчого кабінету, просто саботувала», – розповів Ладін.

Згодом начальник спецчастини СІЗО, зі слів начальника СІЗО, повідомив Ладіну, що Єсипенко нібито написав відмову від його послуг.

Нагадаємо, 16 березня в Росії повідомили, що в окупованому Криму ФСБ затримала українця Владислава Єсипенка й звинувачує його в підготовці теракту.

Натомість Служба зовнішньої розвідки України назвала пропагандистською акцією заяви ФСБ Росії про затримання у Криму нібито «українського агента».

Згодом стало відомо, що затриманий Владислав Єсипенко є фрілансером української служби «Радіо Свобода».

Раніше «Главком» писав, що ФСБ затримала учасників покладання квітів до пам'ятника Шевченку в Криму. Єсипенка затримали ще 10 березня, але жодних подробиць відомо не було до заяви російської спецслужби. Увагу на українця звернули, коли він знімав акцію біля памʼятника Тарасу Шевченку 9 березня у Сімферополі.

Коли незалежний адвокат спробував потрапити до заарештованого Єсипенка в СІЗО, співробітники ФСБ заявили, що українець відмовився від захисника.

Як повідомила дружина Владислава Єсипенко Катерина, йому інкримінують ч. 1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а так само незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня. Цю інформацію їй повідомив адвокат Еміль Курбедінов, з яким вона уклала угоду.