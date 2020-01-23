Євреї тікають з Європи - глава Європейського єврейського конгресу Кантор



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Глава Європейського єврейського конгресу В'ячеслав Моше Кантор

За словами керівника ЄЄК, останніми роками щорічно залишають континент 3% євреїв

Євреї стрімко залишають Європу, і якщо ситуація не зміниться, через 30 років на континенті може не залишитися жодного єврея, заявив глава Європейського єврейського конгресу В'ячеслав Моше Кантор.

«Сьогодні понад 80% європейських євреїв не почуваються в безпеці в Європі, понад 40% розглядають можливість виїхати з Європи», - сказав Кантор на Форумі пам'яті Голокосту в четвер у Єрусалимі.

За його словами, останніми роками щорічно залишають континент 3% євреїв.

«Якщо замислитися про цю цифру, вона означає, що такими темпами, після 2 тисяч років життя в Європі, лише через 30 років там не залишиться жодного єврея. Якщо ситуація буде такою самою, якою вона є сьогодні, до 2050 року в Європі не залишиться єврейських спільнот», - наголосив президент ЄЄК.

У США, додав він, 84% євреїв зазначають, що рівень антисемітизму за останні п'ять років зріс, 42% почуваються менш безпечно, ніж рік тому.

«Це неприпустимо. Ігнорування зростання антисемітизму означає потурання екстремізму. А історія нам показує, до чого це може призвести», - сказав Кантор.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23-24 січня перебуває з робочим візитом в Ізраїлі з метою участі у пам’ятних заходах у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-ій річниці визволення концтабору Аушвіц.

Як повідомляв Главком, Зеленський допустив зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю.

До слова, президент Литви не поїхав до Ізраїлю на форум, де виступатиме Путін. Першим про те, що не поїде до Ізраїлю, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він таким чином висловив протест проти того, що йому, на відміну від президентів Росії і Німеччини, не надали можливості виступити на форумі.

На заходи в Ізраїль не поїхав і президент Естонії, а Латвію представить прем'єрміністр.