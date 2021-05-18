Україна внесла до «чорного списку» шістьох росіян

Шестеро росіян були причетні до створення російської кінострічки «Пункт пропуску. Офіцерська історія»

Міністерство культури і інформаційної політики внесло кількох осіб, серед яких — російські актори, композитор і оператор, до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Оновлений перелік є на сайті міністерства.

До списку внесли російських акторів Олександра Зачиняєва, Валерія Карпова, російського оператора Леоніда Рудкевича, російську режисерку Віру Соколову, російського актора Івана Соловйова і композитора Євгена Ширяєва.

Всі вони були причетні до створення російської кінострічки «Пункт пропуску. Офіцерська історія» (2021 рік), яка розповідає історію двох молодих військовослужбовців-кримчан, які «потрапляють у полон СБУ».

Наразі у переліку МКІП осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, станом на 17 травня перебуває 187 людей.

Раніше повідомлялося, що до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста, якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

15 січня 2018 року Міністерство культури занесло Басту до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України. У листопаді суд визнав законною заборону Басті в'їжджати в Україну.

Водночас у вересні 2020 року Мінкульт повідомив, що виключив Басту з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, оскільки сплив термін заборони. За даними концертних афіш, 25-го і 26 червня в Києві має відбутися концерт російського виконавця.

Репера Басту занесено до бази даних центру «Миротворець» через неодноразовий незаконний перетин державного кордону України і заперечення російської агресії. Зазначають, що він гастролював в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, що інший російський репер Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.

Тим часом, представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.