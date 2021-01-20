Отруєння Навального: в ПАРЄ проголосували за термінові дебати

В ПАРЄ проголосували за термінові дебати по справі отруєння Навального

Представники російської делегації в ПАРЄ відмовилися взяти участь у слуханнях

Правовий комітет ПАРЄ проголосував за термінові дебати по справі отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив учасник української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко в Telegram.

«Правовий комітет ПАРЄ проголосував за термінові дебати по справі отруєння Навального. 20 «за», 2 «проти», – йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, водночас, у повному складі була відсутня російська делегація, що обурило європейських парламентарів.

«Доповідач, французький депутат Жак Мер, а також детектив Bellingcat Христо Грозєв відзначили, що найімовірнішими виконавцями отруєння є співробітники ФСБ, а росіяни жодним чином не сприяють розслідуванню», – написав нардеп.

Гончаренко додав, що литовський депутат Емануеліс Зінгеріс зазначив, що можливість вести діалог з Росією стала свого часу головним аргументом в дискусії про те, чи варто повертати російську делегацію, яка так і не виконала жодних умов від ПАРЄ. Але російські депутати і зараз не співпрацюють ні з асамблеєю, ні з правовим комітетом.

Раніше МЗС України прокоментувало затримання російського опозиціонера Навального. «Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини та придушення свободи слова. Затримання та політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, яке системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним угодам у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація», – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що політик повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім Навального затримали на паспортному контролі.

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська у Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.