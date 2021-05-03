Нікол Пашинян зробив щеплення, але не повідомив, якою вакциною

В.о. премʼєра Вірменії застерігає, що незабаром невакцинованих не пускатимуть до інших країн

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян і його дружина Анна Акопян зробили щеплення від коронавірусу. Про це вірменський лідер повідомив на своїй сторінці у Facebook, не уточнивши, яка саме вакцина застосовувалась.

«Сьогодні ми з Анною зробили щеплення, щоб захиститися від коронавірусу. Закликаємо наших громадян активно звертатися в поліклініки і робити щеплення», – написав пан Пашинян. За його словами, дуже ймовірно, що в другій половині 2021 року провідні країни світу введуть обмеження на в'їзд осіб, що не пройшли вакцинацію.

Взимку Вірменія зареєструвала російську вакцину від коронавірусу «Спутник V». Крім неї в країні схвалені препарати від AstraZeneca і Pfizer. У квітні Пашинян заявив про велику довіру до російської вакцини і повідомив про її перших поставках в країну. За даними Університету Джонса Хопкінса, в Вірменії з початку пандемії зареєстровано майже 217 тис. заражень коронавірусом, померли за весь час 4139 чоловік з підтвердженим Covid-19.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня. При цьому він зазначив, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра в повному обсязі до проведення виборів, які призначено на 20 червня.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту ухвалили рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.