За час протестів у Білорусі відкрили 43 справи за образи силовиків



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До адміністративної відповідальності притягнули 36 громадян Білорусі

Силовики повідомили про 210 фактів погроз, образ, пошкоджень і знищень майна і поширення наклепів

За час протестів в Білорусі правоохоронці відкрили 43 кримінальних справи за погрози та образи щодо співробітників міліції.

Про це повідомляє МВС Білорусі.

Всього проводиться 143 дослідчі перевірки, до адміністративної відповідальності притягнули 36 громадян.

«Авторами та джерелом погроз, образ та наклепів переважно є особи, які мають кримінальне минуле, які ведуть асоціальний спосіб життя, схильні до скоєння різних правопорушень», – йдеться в повідомленні.

Загалом силовики повідомили про 210 фактів погроз, образ, пошкоджень і знищень майна, поширення наклепів щодо депутатів Палати представників, членів виборчкомів, суддів, співробітників Слідчого комітету, державних органів та інших установ.

Нагадаємо, Європарламент готує резолюцію, де пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу.

Як повідомлялося, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».