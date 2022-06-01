  1. Головна
  2. Новини
  3. Європейська народна партія схвалила резолюцію на підтримку України
рус
    Новини

    Європейська народна партія схвалила резолюцію на підтримку України

    Конгрес EPP одноголосно схвалив резолюцію на підтримку України - Європейська народна партія схвалила резолюцію на підтримку України
    Конгрес EPP одноголосно схвалив резолюцію на підтримку України
    фото: Петро Порошенко/Facebook

    Запроваджено ембарго на імпорт нафти, газу та ядерного палива з Росії до припинення агресії проти України

    Конгрес EPP схвалив потужну резолюцію на підтримку і солідарність з Україною. Про це повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває у Роттердамі.

    «Чудові новини з Роттердаму, де зараз проводжу активну дипломатичну роботу з європейськими партнерами! Щойно Конгрес EPP – European People's Party одноголосно схвалив потужну резолюцію на підтримку і солідарність з Україною, яка фіксує надзвичайно амбітну та прогресивну позицію ЄНП як найвпливовішої європейської політичної родини», – написав Порошенко.

    Він також відзначив п‘ять найголовніших пунктів резолюції:

    • підтримка якнайшвидшого надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС вже на червневому засіданні Європейської Ради і початку передвступних переговорів;
    • «народники» рішучі у прагненні докласти всіх зусиль для забезпечення поразки росії та примушення її закінчити війну проти України і відновити територіальну цілісність нашої держави шляхом надання необхідної політичної, військової, економічної, фінансової та гуманітарної допомоги;
    • запровадження ембарго на імпорт нафти, газу та ядерного палива з Росії до припинення агресії проти України та відновлення територіальної цілісності;
    • згода на формування так званого «списку Бучі», який має включити всіх відповідальних росіян за військові злочини та злочини проти людяності в Україні;
    • розробка «Плану Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови України.

    Нагадаємо, Порошенко розпочав свій візит до Роттердаму для участі у Конгресі Європейської народної партії. Там він зустрівся із головою ЄНП Дональдом Туском.

    До слова, Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму Путіна.

    Теги: Петро Порошенко ЄС росія окупанти війна ембарго військові Україна злочини проти людяності окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Європейська народна партія схвалила резолюцію на підтримку України