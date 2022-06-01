Європейська народна партія схвалила резолюцію на підтримку України

Запроваджено ембарго на імпорт нафти, газу та ядерного палива з Росії до припинення агресії проти України

Конгрес EPP схвалив потужну резолюцію на підтримку і солідарність з Україною. Про це повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває у Роттердамі.

«Чудові новини з Роттердаму, де зараз проводжу активну дипломатичну роботу з європейськими партнерами! Щойно Конгрес EPP – European People's Party одноголосно схвалив потужну резолюцію на підтримку і солідарність з Україною, яка фіксує надзвичайно амбітну та прогресивну позицію ЄНП як найвпливовішої європейської політичної родини», – написав Порошенко.

Він також відзначив п‘ять найголовніших пунктів резолюції:

підтримка якнайшвидшого надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС вже на червневому засіданні Європейської Ради і початку передвступних переговорів;

«народники» рішучі у прагненні докласти всіх зусиль для забезпечення поразки росії та примушення її закінчити війну проти України і відновити територіальну цілісність нашої держави шляхом надання необхідної політичної, військової, економічної, фінансової та гуманітарної допомоги;

запровадження ембарго на імпорт нафти, газу та ядерного палива з Росії до припинення агресії проти України та відновлення територіальної цілісності;

згода на формування так званого «списку Бучі», який має включити всіх відповідальних росіян за військові злочини та злочини проти людяності в Україні;

розробка «Плану Маршалла 2.0» для післявоєнної відбудови України.

Нагадаємо, Порошенко розпочав свій візит до Роттердаму для участі у Конгресі Європейської народної партії. Там він зустрівся із головою ЄНП Дональдом Туском.

До слова, Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму Путіна.