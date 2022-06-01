Росія перевела заводи з виробництва зброї у посилений режим – Міноборони

ЗСУ стрімко знищують техніку окупантів

У Росії заводи з виробництва зброї змушені працювати у кілька змін, щоб швидко поповнити запаси. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

«Росіяни не шкодують ні людей, ні техніки. Вони вже перевели виробництва зброї у посилений режим. Є інформація, що там на сьогодні працюють у кілька змін, щоб поповнити все втрачене», – наголосила Ганна Маляр.

На усіх таких заводах ввели кілька додаткових змін роботи. Все задля того, щоб відновити свої запаси військової техніки, яку окупанти стрімко втрачають в Україні.

Нагадаємо, на Луганському напрямку окупанти кидають у бій БМПТ «Термінатор».

До слова, американські чиновники підтвердили бажання адміністрації президента США надати Україні ракетні системи, які є ефективнішими за гаубиці М777.