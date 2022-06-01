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    Події в Україні

    Росія перевела заводи з виробництва зброї у посилений режим – Міноборони

    Росія перевела заводи з виробництва зброї у посилений режим – Міноборони
    фото: oborona.ru

    ЗСУ стрімко знищують техніку окупантів

    У Росії заводи з виробництва зброї змушені працювати у кілька змін, щоб швидко поповнити запаси. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

    «Росіяни не шкодують ні людей, ні техніки. Вони вже перевели виробництва зброї у посилений режим. Є інформація, що там на сьогодні працюють у кілька змін, щоб поповнити все втрачене», – наголосила Ганна Маляр.

    На усіх таких заводах ввели кілька додаткових змін роботи. Все задля того, щоб відновити свої запаси військової техніки, яку окупанти стрімко втрачають в Україні.

    Нагадаємо, на Луганському напрямку окупанти кидають у бій БМПТ «Термінатор».

    До слова, американські чиновники підтвердили бажання адміністрації президента США надати Україні ракетні системи, які є ефективнішими за гаубиці М777.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Росія перевела заводи з виробництва зброї у посилений режим – Міноборони