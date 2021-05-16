Нетаньяху подякував Україні за рішучу підтримку Ізраїлю
Загострення в Секторі Гази ізраїльський премʼєр назвав самообороною від терактів
Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху висловив вдячність кільком державам, серед яких і Україна, за підтримку Ізраїлю, що зараз захищається від ракетних атак з боку терористів ХАМАС. Відповідний пост Нетаньяху розмістив у Twitter.
— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021
Thank you for resolutely standing with and supporting our right to self defense against terrorist attacks.
«Дякую за рішучу підтримку Ізраїлю та нашого права на самооборону від терактів», – зазначив він. Крім України, Нетаньяху подякував США, Албанії, Австралії, Австрії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Болгарії, Канаді, Колумбії, Кіпру, Чехії, Грузії, Німеччині, Гватемалі, Гондурасу, Угорщині, Італії, Литві, Молдові, Нідерландам, Північній Македонії, Парагваю, Словенії і Уругваю, розмістивши відповідні прапори.
Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.
Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.
У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.
У звʼязку з ескалацією конфлікту, глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Бені Ганцем, в якій підтримав Ізраїль в праві захищати себе від ракетних ударів.
Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.
До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».
Тим часом українські дипломати продумують маршрут для евакуації близько 120 громадян України, що виявили бажання покинути Палестинську автономію.
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