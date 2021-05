Нетаньяху подякував Україні за рішучу підтримку Ізраїлю

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху висловив вдячність кільком державам, серед яких і Україна, за підтримку Ізраїлю, що зараз захищається від ракетних атак з боку терористів ХАМАС. Відповідний пост Нетаньяху розмістив у Twitter.



Thank you for resolutely standing with and supporting our right to self defense against terrorist attacks.