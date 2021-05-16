Нетаньяху подякував Україні за рішучу підтримку Ізраїлю

Пост з подякою Біньямін Нетаньяху розмістив у Twitter

Загострення в Секторі Гази ізраїльський премʼєр назвав самообороною від терактів

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху висловив вдячність кільком державам, серед яких і Україна, за підтримку Ізраїлю, що зараз захищається від ракетних атак з боку терористів ХАМАС. Відповідний пост Нетаньяху розмістив у Twitter.



Thank you for resolutely standing with and supporting our right to self defense against terrorist attacks. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 15, 2021

«Дякую за рішучу підтримку Ізраїлю та нашого права на самооборону від терактів», – зазначив він. Крім України, Нетаньяху подякував США, Албанії, Австралії, Австрії, Боснії і Герцеговині, Бразилії, Болгарії, Канаді, Колумбії, Кіпру, Чехії, Грузії, Німеччині, Гватемалі, Гондурасу, Угорщині, Італії, Литві, Молдові, Нідерландам, Північній Македонії, Парагваю, Словенії і Уругваю, розмістивши відповідні прапори.

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

У звʼязку з ескалацією конфлікту, глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Бені Ганцем, в якій підтримав Ізраїль в праві захищати себе від ракетних ударів.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

Тим часом українські дипломати продумують маршрут для евакуації близько 120 громадян України, що виявили бажання покинути Палестинську автономію.