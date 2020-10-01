«Європейська солідарність» гарантує: дружина Порошенка ще всіх здивує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марина Порошенко та Вікторія Сюмар

«Вона буде класним депутатом Київради», – переконує Вікторія Сюмар

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар висловила думку, що дружина Петра Порошенка Марина, яка очолила виборчий список політичної партії «Європейська солідарність» до Київської міської ради, буде ефективним депутатом.

В інтерв’ю «Главкому» депутатка висловила думку про те, що в політиці потрібно більше жінок, які спонукають до діалогу.

«Скажу чесно, що жінки в політиці – вони дещо про інше. Я точно про себе це можу сказати. У нас з політиків першого ешелону – лише одна жінка, але й та переважно діє чоловічими методами. У більшості ж випадків жінки в політиці – це про вміння домовлятися, діалог, соціальні теми. Це не про «тьорки», а от чоловіки більше про «тьорки», – зазначає Сюмар.

Крім того, нардепка оцінила шанси та ефективність майбутньої роботи Марини Порошенко як депутатки міської ради.

«Вона буде класним депутатом Київради, я в цьому впевнена. Вона дуже відповідально ставиться до того, що робить, глибоко розбирається в усіх паперах, усіх програмах. Коли вона побачила, що в Києві на розвиток інклюзивної освіти на наступні роки виділені нулі, для неї це певний виклик, і вона точно це змінить. Як і багато інших речей, пов’язаних, скажімо, з медициною. Думаю, вона ще багатьох здивує в сенсі вміння досягати поставлених цілей. І ці цілі будуть не так політичного характеру, як конкретного», – наголосила депутатка.

Також, Сюмар додає, що рішення піти в політику приймала сама Марина Порошенко.

«Хто б її не підштовхував, остаточне рішення приймала вона сама. Це однозначно. Для неї це виклик, з яким, я впевнена, вона справиться. Марина з тих людей, які можуть довго думати, але якщо вже щось вирішують, то йдуть до кінця», – пояснила політикиня.

Нагадаємо, що партія Порошенка підтримала Віталія Кличка на виборах мера Києва.

Як відомо, список «Європейської солідарності» на виборах до Київради очолила Марина Порошенко.