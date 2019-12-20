НАБУ проводить обшуки на телеканалі «Думская ТБ». «Європейська солідарність» закликає ЄС відреагувати



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Обшук на одеському телеканалі Думская ТБ почався близько 9:30

Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова в ЗМІ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України сьогодні проводять обшуки на одеському телеканалі «Думская TV». Як повідомив народний депутат від «Європйської солідарності» Олексій Гончаренко, журналістів телеканалу зранку не пускають на роботу, а у самій студії силовики вилучають обладнання.





З цього приводу фракція «Європейської солдідарності» зробила заяву.

«Товариш» Ленін свого часу писав, що держава у своїй суті є апаратом насилля. Але європейська практика доводить, що держава є апаратом справедливості. І ми сьогодні перебуваємо прямо на роздоріжжі, щоб піти ленінським шляхом», - йдеться у заяві.

Партія «Європейська солідарність» вважає обшуки на одеському телеканалі «Думская ТБ», які відбуваються зараз, прямим політичним тиском на незалежний телеканал.

«Національне антикорупційне бюро, яке покликане боротися з корупцією в органах влади, саме зараз займається тиском на засоби масової інформації, не допускає на роботу журналістів, чинить їм перешкоди в їхній журналістській діяльності, вилучає сервер і техніку приватного телеканалу. Це сталося після того, як «Думская ТБ» активно висвітлював тему визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні», - повідомили у політсилі.

У «Європейські солідарності» побачили в цьому «пряму помсту за незалежну редакційну політику і критичні матеріали журналістів та авторів «Думская ТБ».

«Ми вважаємо, що це – перешкоджання журналістській діяльності та політичний тиск з бажанням позбутися незалежних або критичних до владних структур ЗМІ в Україні.

Вимагаємо від Державного бюро розслідувань порушити справу щодо незаконних дій НАБУ, а від влади негайно припинити практику знищення свободи слова в Україні. Влада має поважати демократичні цінності, українських журналістів – що б вони не писали і не говорили в рамках безпеки і законів України – та навчитися сприймати критику.

Ми разом з українським суспільством не допустимо впровадження репресивних інструментів російського штибу проти незалежних ЗМІ в Україні», - наголосили в «ЄС».

Фракція «Європейська солідарність» закликає представника ОБСЄ щодо захисту свободи слова Арлема Дезіра та інші відповідні структури Ради Європи звернути на це увагу та відреагувати належним чином.

До слова, керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова в ЗМІ.