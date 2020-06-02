«Європейська солідарність» закликає владу розслідувати провальну підготовку до епідемії коронавірусу



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Артур Герасимов: наша пропозиція – у разі захворювання медика на коронавірус, він має отримати близько 200 тис. грн страховки Фото: eurosolidarity.org

Фракція вимагає забезпечити реальне страхування медиків

«Європейська солідарність» закликає монобільшість Зеленського ухвалити законопроєкт, який забезпечить всіх медиків, які працюють з хворими на коронавірус, реальною страховкою.

Про це заявив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов з трибуни парламенту.

«Ми пропонуємо парламенту ухвалити законопроєкт №3533 щодо страхування медиків. Нагадаю, Зеленський спочатку взагалі не хотів їх страхувати. Потім «Європейська солідарність» змусила владу застрахувати життя медичних працівників. Сьогодні час відновити справедливість щодо всіх лікарів, яких монобільшість банально обдурила. Наша пропозиція: в разі захворювання медика на коронавірус – він має отримати близько 200 тисяч грн страховки», – сказав він.

Також Герасимов наголосив, що «Європейська солідарність» ініціює створення тимчасової слідчої комісії для розслідування провальної підготовки до епідемії коронавірусу.

«Закликаємо всіх небайдужих долучитися до ТСК щодо розслідування фактів неналежної підготовки медичної галузі до епідемії. Де 10 мільйонів тестів обіцяних Зеленським? Вкрали по дорозі, чи знов брехня? Чому використання державних коштів було неефективним? Всі ці питання потребують ретельного парламентського контролю», – зазначив співголова фракції «Європейська солідарність».

Як повідомлялось, станом на ранок 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 2 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 375 526 осіб. У свою чергу, одужали 2 695 829. Всього у світі 6 266 192 особи інфіковано.