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    Європейські лідери зробили заяву щодо Карабаху

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    Саміт ЄС закликав до негайного перемир&rsquo;я&nbsp; - Європейські лідери зробили заяву щодо Карабаху
    Саміт ЄС закликав до негайного перемир’я 

    ЄС наполягає на неприпустимості загибелі мирного населення

    Євросоюз закликає учасників бойових дій у Нагірному Карабаху до негайного припинення вогню, а також застерігає від зовнішнього втручання в конфлікт. Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС, який відбувся 1 - 2 жовтня.

    «Європейська рада закликає до негайного припинення бойових дій і настійно закликає сторони знову заявити про свою прихильність сталого припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту», - йдеться в заяві за підсумками саміту.

    Також лідери ЄС наполягають на неприпустимості загибелі мирного населення.

    «У конфлікті не може бути ні військового рішення, ні будь-якого зовнішнього втручання. Азербайджан і Вірменія мають почати предметні переговори без попередніх умов», - йдеться в заяві.

    Лідери ЄС висловили свою підтримку співголовам Мінської групи ОБСЄ і закликали главу дипломатії Євросоюзу вивчити питання про подальшу підтримку ЄС у процесі мирного врегулювання.

    Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня. 

    Як вже відомо, жовтня Вірменія привела армію у повну бойову готовність.

    1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

    Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. 

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