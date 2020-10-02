Європейські лідери зробили заяву щодо Карабаху
ЄС наполягає на неприпустимості загибелі мирного населення
Євросоюз закликає учасників бойових дій у Нагірному Карабаху до негайного припинення вогню, а також застерігає від зовнішнього втручання в конфлікт. Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС, який відбувся 1 - 2 жовтня.
«Європейська рада закликає до негайного припинення бойових дій і настійно закликає сторони знову заявити про свою прихильність сталого припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту», - йдеться в заяві за підсумками саміту.
Також лідери ЄС наполягають на неприпустимості загибелі мирного населення.
«У конфлікті не може бути ні військового рішення, ні будь-якого зовнішнього втручання. Азербайджан і Вірменія мають почати предметні переговори без попередніх умов», - йдеться в заяві.
Лідери ЄС висловили свою підтримку співголовам Мінської групи ОБСЄ і закликали главу дипломатії Євросоюзу вивчити питання про подальшу підтримку ЄС у процесі мирного врегулювання.
Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.
Як вже відомо, жовтня Вірменія привела армію у повну бойову готовність.
1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.
Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.