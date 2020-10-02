Європейські лідери зробили заяву щодо Карабаху



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Саміт ЄС закликав до негайного перемир’я

ЄС наполягає на неприпустимості загибелі мирного населення

Євросоюз закликає учасників бойових дій у Нагірному Карабаху до негайного припинення вогню, а також застерігає від зовнішнього втручання в конфлікт. Про це йдеться у висновках саміту лідерів ЄС, який відбувся 1 - 2 жовтня.

«Європейська рада закликає до негайного припинення бойових дій і настійно закликає сторони знову заявити про свою прихильність сталого припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту», - йдеться в заяві за підсумками саміту.

Також лідери ЄС наполягають на неприпустимості загибелі мирного населення.

«У конфлікті не може бути ні військового рішення, ні будь-якого зовнішнього втручання. Азербайджан і Вірменія мають почати предметні переговори без попередніх умов», - йдеться в заяві.

Лідери ЄС висловили свою підтримку співголовам Мінської групи ОБСЄ і закликали главу дипломатії Євросоюзу вивчити питання про подальшу підтримку ЄС у процесі мирного врегулювання.

Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.

Як вже відомо, жовтня Вірменія привела армію у повну бойову готовність.

1 жовтня, Азербайджан заявив про загибель 19 мирних жителів через конфлікт у Карабаху.

Також повідомлялося, що влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.