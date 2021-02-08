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    У Києві автівка влетіла у сніговий замет і перекинулась (фото)

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    Fiat перекинувся на дах - У Києві автівка влетіла у сніговий замет і перекинулась (фото)
    Fiat перекинувся на дах
    Фото: ДСНС

    Столичні рятувальники надали допомогу автомобілю, що потрапив в ДТП

    Сьогодні, 8 лютого, о 10:18 на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Fiat.

    На місце події прибули рятувальники 24 Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Рятувальники встановили, що автомобіль під час руху з’їхав у сніговий замет та перекинувся на дах.

    Водій на момент прибуття бійців знаходився біля автомобіля.

    Для того, щоб попередити можливе займання, рятувальники зняли клеми з акумулятора та перевернули автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного обладнання.

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    У Києві автівка влетіла у сніговий замет і перекинулась (фото)
    У Києві автівка влетіла у сніговий замет і перекинулась (фото)
    У Києві автівка влетіла у сніговий замет і перекинулась (фото)
    У Києві автівка влетіла у сніговий замет і перекинулась (фото)
    У Києві автівка влетіла у сніговий замет і перекинулась (фото)
    У Києві автівка влетіла у сніговий замет і перекинулась (фото)

    Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

    Нагадаємо, у ніч на 8 лютого в Києві та області розпочався снігопад. Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста. 

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. 

    Теги: ДТП Київ ДСНС автомобіль рятувальники снігопад
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