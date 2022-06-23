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    Політика

    Прем’єр Албанії жорстко звернувся до ЄС та застеріг українців

    Незалежно від розвитку подій Албанія не змінить курс на євроінтеграцію та продовжить реформи - Прем’єр Албанії жорстко звернувся до ЄС та застеріг українців
    Незалежно від розвитку подій Албанія не змінить курс на євроінтеграцію та продовжить реформи
    фото: pixabay

    Еді Рама: «Це ганьба з боку Болгарії, яка тримає в заручниках дві держави НАТО, Албанію і Північну Македонію, у розпал війни на задвірку Європи»

    Глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією. Про це Рама сказав, прибувши на саміт ЄС-Західні Балкани в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

    Рама зазначив, що не очікує позитивних новин від саміту у контексті прогресу щодо зняття блокади Софії. Болгарія наклала вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією, але від цього страждає і Албанія, оскільки процес вступу двох держав до ЄС пов’язаний.

    «Це ганьба з боку Болгарії, яка тримає в заручниках дві держави НАТО, Албанію і Північну Македонію, у розпал війни на задвірку Європи, а 27 країн сидять нерухомо в страшному прояві імпотенції», - сказав Еді Рама.

    Він запевнив, що незалежно від розвитку подій Албанія не змінить курс на євроінтеграцію та продовжить реформи, оскільки «немає іншої альтернативи у нашому регіоні».

    Він також застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.

    «Північна Македонія була кандидатом на вступ 17 років, Албанія – 8 років. Тож: ласкаво просимо, Україно. Це гарна річ – дати статус кандидата, але, я сподіваюсь, що український народ не матиме ілюзій щодо цього», – зауважив Рама.

    Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом ЄС закликала лідерів до історичної відповідальності у зв’язку з очікуваним рішенням щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

    Як повідомлялося, ЄС досягнув консенсусу щодо кандидатського статусу України.

    Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

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    Теги: росія окупанти НАТО Єврокомісія війна Болгарія Україна Північна Македонія окупація Албанія #stoprussia
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    Прем’єр Албанії жорстко звернувся до ЄС та застеріг українців