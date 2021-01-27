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    На Київщині готові понад 900 пунктів для вакцинації

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    Україна&nbsp;розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин - На Київщині готові понад 900 пунктів для вакцинації
    Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин
    Фото з відкритих джерел

    Під час першого етапу вакцинації в області працюватимуть 23 мобільні бригади

    У Київській області триває підготовка до вакцинального процесу проти коронавірусу. І для проведення щеплень вже підготували 940 пунктів.

    Про це повідомив сьогодні, 27 січня, під час онлайн-брифінгу очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

    Володін уточнив, що під час першого етапу вакцинації в області працюватимуть 23 мобільні бригади. Найближчим часом вони пройдуть підготовку до проведення щеплень проти Covid-19.

    Окрім цього, на Київщині провели аудит холодильного обладнання в закладах охорони здоров’я первинної ланки, які можуть бути задіяні для зберігання вакцини.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до 1 лютого очікує рішення COVAX щодо включення у розподіл вакцин першої хвилі. Шмигаль також розповів, що Україна розглядає контракти на понад 30 млн доз вакцин. Сама вакцинація розпочнеться в лютому. За його словами, найближчим часом Україна отримає 1 млн доз вакцини.

    За результатами соціологічної групи «Рейтинг» 56% опитаних не готові особисто зробити щеплення від коронавірусу. Крім того, 52% українців не готові щепитися, якщо вакцина буде безкоштовною.

    А ось у «Слузі народу» вже б’ють на сполох: населення не хоче вакцинуватисьЦе дуже погано та тривожно, про що в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

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    Теги: Київщина епідемія вакцинація коронавірус
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