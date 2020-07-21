Рада сьогодні планує розблокувати закон про азартні ігри



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Закон про гральний бізнес прийняли 14 липня, і того ж дня нардепи заблокували його підписання

Верховна Рада планує на почерговій сесії 21 липня розблокувати підписання закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Про це йдеться в порядку денному позачергової сесії, опублікованому на сайті парламенту.

Верховна Рада планує розглянути три проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Відповідно до статті 48 регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів спікер не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис главі держави.

Також депутати планують розглянути проєкти постанов, внесення яких заблокувало підписання законів «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)».

Також парламентарії на позачерговій сесії у вівторок мають розглянути президентський проєкт закону №2456 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» (так званий законопроєкт про «інвестнянь»).

Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №3718 «Про основні засади молодіжної політики», яким пропонується знизити вік молоді до 29 років.

Також перше читання в Раді має пройти проєкт закону №3060 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва», метою якого є звільнення від оподаткування ПДВ експортпослуг із кіновиробництва.

Розпорядження про скликання позачергової сесії голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав 17 липня. Порядок денний позачергової сесії передбачає розгляд 20-ти питань.

14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Того ж дня нардепи заблокували підписання закону про гральний бізнес

Також Разумков попередив, що Рада до осені може зібратися ще на кілька позачергових засідань.

Раніше повідомлялося, що після п'ятничного засідання Ради народні депутати пішли на канікули.

До слова, з початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Верховної Ради. Так, якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів «Слуги народу», то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220 депутатів.

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