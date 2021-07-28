Кабінет міністрів провів засідання (відео)

Уряд планує відтермінувати підвищення тарифів на електроенергію ще на місяць

Сьогодні Кабінет міністрів проводить чергове засідання під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

На порядку денному Кабінет міністрів низка проєктів законів та постанов, зокрема про внесення змін до Національного плану вакцинації проти коронавірусу до 31 грудня 2021 року та внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Також Кабмін сьогодні має ухвалити рішення щодо тарифів на електроенергіюдля населення. Відомо, що уряд планує продовжити термін дії існуючої моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електричної енергії для населення до 1 вересня.

Таким чином, ще місяць буде діяти єдиний тариф – 1,68 грн/кВт-год.

Водночас Зеленський сьогодні заявив, що питання тарифів на електроенергію для населення розглядатимуть на засіданні Ради національної безпеки і оборони цього тижня.

Відомо, що споживачів хочуть поділити на чотири категорії в залежності від обсягів споживання (до 100 кВт-год; 100−300 кВт-год; 300−500 кВт-год, від 500 кВт-год).

За інформацією керівництва ДП «Гарантований покупець», максимальний тариф пропонується встановити на рівні близько 3,4 грн/кВт-год.