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    На Дніпропетровщині сталася екологічна катастрофа. Вимерла риба у водоймі (фото)

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    До водного об&rsquo;єкту потрапили забруднюючі речовини - На Дніпропетровщині сталася екологічна катастрофа. Вимерла риба у водоймі (фото)
    До водного об’єкту потрапили забруднюючі речовини
    Фото: Facebook / Державна екологічна інспекція України

    Імовірна причина загибелі риби – потрапляння до водного об’єкту каналізаційних вод

    Но одній з водойм у Криворізькому районі сталася екологічна катастрофа, внаслідок якої вимерла риба. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції України.

    До Офісу Держекоінспекції у Кривому Розі надійшло звернення про аварійну ситуацію, на яке співробітники Офісу разом зі спеціалістами Державної екологічної інспекції відреагували, виїхавши на місце.

    Вони встановили, що поблизу селища Авангард, відбулося потрапляння до водного об’єкту значної кількості забруднюючих речовин. Внаслідок цього відбулась загибель риби.

    За первинними ознаками, можливою причиною ситуації є витоки з каналізаційних мереж. Фахівцями Держекоінспекції Придніпровського округу було здійснено відбір проб води для проведення лабораторних досліджень.

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    На Дніпропетровщині сталася екологічна катастрофа. Вимерла риба у водоймі (фото)
    На Дніпропетровщині сталася екологічна катастрофа. Вимерла риба у водоймі (фото)
    На Дніпропетровщині сталася екологічна катастрофа. Вимерла риба у водоймі (фото)

    Результати досліджень будуть передані до правоохоронних органів для встановлення осіб порушників. Також встановлюється розмір завданих збитків.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила керівництво одного із Вінницьких підприємств на незаконному захороненні небезпечних промислових відходів. Щомісяця ділки несанкціоновано «закопували» майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів.

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    Теги: екологія водойма токсичні викиди
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    На Дніпропетровщині сталася екологічна катастрофа. Вимерла риба у водоймі (фото)