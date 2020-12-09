Кабмін може продовжити карантин до кінця зими – ЗМІ

Акція протесту через посилення карантину під будівлею Кабміну, 11 листопада 2020 року

Акція протесту через посилення карантину під будівлею Кабміну, 11 листопада 2020 року

Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого

Кабінет міністрів, 9 грудня, може ухвалити рішення про продовження карантину до кінця зими і розгляне посилення карантину в січні. Про це повідомило джерело РБК-Україна в Кабміні.

«Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого. А також все, що стосується обмежень в січні», – повідомило джерело.

При цьому дат посилення обмежень поки ще не знають.

У середу, 9 грудня, Кабмін на засіданні представить план посилення обмежувальних заходів під час посилення карантину в Україні.

Нові карантинні обмеження можуть стосуватися транспорту, кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування та салонів краси.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.