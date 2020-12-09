Кабмін може продовжити карантин до кінця зими – ЗМІ
Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого
Кабінет міністрів, 9 грудня, може ухвалити рішення про продовження карантину до кінця зими і розгляне посилення карантину в січні. Про це повідомило джерело РБК-Україна в Кабміні.
«Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого. А також все, що стосується обмежень в січні», – повідомило джерело.
При цьому дат посилення обмежень поки ще не знають.
У середу, 9 грудня, Кабмін на засіданні представить план посилення обмежувальних заходів під час посилення карантину в Україні.
Нові карантинні обмеження можуть стосуватися транспорту, кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування та салонів краси.
З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.
4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться.