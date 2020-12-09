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    Кабмін може продовжити карантин до кінця зими – ЗМІ

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    <span>Акція протесту через посилення карантину під будівлею Кабміну, 11 листопада 2020 року</span> - Кабмін може продовжити карантин до кінця зими – ЗМІ
    Акція протесту через посилення карантину під будівлею Кабміну, 11 листопада 2020 року
    Фото: Радіо Свобода

    Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого

    Кабінет міністрів, 9 грудня, може ухвалити рішення про продовження карантину до кінця зими і розгляне посилення карантину в січні. Про це повідомило джерело РБК-Україна в Кабміні.

    «Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого. А також все, що стосується обмежень в січні», – повідомило джерело.

    При цьому дат посилення обмежень поки ще не знають.

    У середу, 9 грудня, Кабмін на засіданні представить план посилення обмежувальних заходів під час посилення карантину в Україні.

    Нові карантинні обмеження можуть стосуватися транспорту, кінотеатрів, магазинів непродовольчої торгівлі, закладів харчування та салонів краси.

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні 2020 року посилення карантину не буде, але у січні 2021 року уникнути його, ймовірно, не вдасться. 

    Теги: Кабмін карантин коронавірус
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