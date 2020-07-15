На Волині пом'якшили карантин



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Головний санітарний лікар Волині повідомила, що упродовж останнього тижня в області спостерігається тенденція до зниження захворюваності на коронавірус

За критеріями, встановленими МОЗ, Волинь не може пом’якшити карантин

На Волині регіональна комісія з питань з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 15 липня ухвалила рішення про скасування деяких карантинних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної державної адміністрації.

«За поданням головного санітарного лікаря області, враховуючи епідситуацію та постанову КМУ №588 від 8 липня 2020 року, члени комісії проголосували за деякі пом'якшення карантинних норм. Зокрема, дозволено пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення та відвідування дошкільних закладів. Окрім того, скасовано обмеження щодо роботи закладів розміщення (бази відпочинку, санаторії тощо)», - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що взято до виконання вимоги постанови КМУ №588 щодо пом'якшення карантинних вимог для розважальних закладів (нічних клубів), а також суб'єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування (кінотеатрів, ресторанів, кафе, барів тощо). Їм дозволили працювати з 7:00 до 23:00.

Так, головний санітарний лікар області Наталія Янко на засіданні комісії повідомила, що упродовж останнього тижня в області спостерігається тенденція до зниження захворюваності на коронавірус.

Зазначається, що показник динаміки випадків інфікування стабільно знижується і на сьогодні складає мінус 22,6% (при рекомендованому не більше +10%). Кількість інфікувань за останній тиждень зменшилась на 30%. Середній показник захворюваності в області зменшився до 28,3 на 100 тис. населення.

Водночас, за критеріями, встановленими МОЗ, Волинь не може пом’якшити карантин.

До слова, попри рекомендації МОЗ, на Закарпатті 15 липня теж послабили карантин.

Як відомо, сьогодні Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн «червоної зони», зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 26049

Померли 1427

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Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.



