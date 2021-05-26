Кабмін підвищив виплати при народженні дитини. Що зміниться

Проектом передбачається підвищення виплат з бюджету при народженні дитини із 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень

Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. Уперше з 2014 року пропонується збільшити розмір виплат та встановити щорічну індексацію. Постанова була ухвалена під час засідання уряду 26 травня.

Проектом передбачається підвищення виплат з бюджету при народженні дитини із 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Із 1 березня 2023 року і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року).

«Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини», - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.

Тим часом, у Мінсоцполітики розповіли, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу.

Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.