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    Кабмін планує встановити до 50% доплати митникам на час карантину

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    Кабмін планує встановити до 50% доплати митникам на час карантину

    ЩДоплати не більше 50% до зарплати раніше були встановлені для військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби

    Кабінет міністрів планує встановити доплати митникам до зарплати до 50% на час дії карантину та 30 днів після його завершення.

    Про це йдеться у порядку денному засідання на 17 червня, який опублікований на Урядовому порталі.

    Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, Державну митну службу пропонується долучити до переліку органів, в яких здійснюються доплати до 50% до зарплати на час дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни працівникам, які внаслідок виконання своїх обов’язків мають безпосередній контакт з населенням, пропорційно відпрацьованому часу в зазначених умовах.

    Зокрема, доплати не більше 50% до зарплати раніше були встановлені для військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення.

    Також представники уряду плануть затвердити законопроєкт про вихід з Угоди про співробітництво держав — учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки; проєкт закону про внесення зміни до статті 17 Закону України “Про військовий обовʼязок і військову службу” щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян; законопроєкт щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України.

    Крім того, урядовці можуть ухвалити проєкти постанов про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України; щодо затвердження Порядку укладення контрактів про проходження державної служби; щодо виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

    На поряду денному засідання уряду також проєкт підписання Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства та низка інших питань.

    Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

    Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

    Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Як повідомлялось, станом на ранок 17 червня в Україні зафіксовано 758 нових випадків коронавірусу, це на 92 випадки більше, ніж учора (666).

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