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    Події в Україні

    У Харківській ОДА допустили посилення карантину

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    У Харківській обладміністрації вирішили щовівторка розглядати стан показників епідеміологічної ситуації в області&nbsp; - У Харківській ОДА допустили посилення карантину
    У Харківській обладміністрації вирішили щовівторка розглядати стан показників епідеміологічної ситуації в області 

    Всього в Харківській області підтвердили 1595 випадків коронавірусу

    У Харківській облдержадміністрації допустили, що в області можуть посилити карантин у разі невідповідності критеріям Міністерства охорони здоров’я.

    Про це повідомляє «Суспільне Харків».

    У Харківській обладміністрації вирішили щовівторка розглядати стан показників епідеміологічної ситуації в області і в разі погіршення ініціювати засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо прийняття рішень пов'язаних з введенням додаткових обмежень (скасування послаблень карантинних заходів).

    За словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, він очікує більшої активності в боротьбі з Сovid-19 від міської влади Харкова.

    «В місті Харкові показник взагалі перевищує 13. Побачимо результат наради (за участі представників міста Харкова — ред.). Будемо враховувати, як вони будуть відпрацьовувати», - сказав він.

    Показник інцидентності  (кількість випадків на 100 тисяч населення) в Харківській області наближається до 11 при допустимій нормі в 12. Всього в Харківській області підтвердили 1595 випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Раніше «Главком» писав, що мешканці Києва не виконують масковий режим під час поїздок у столичній підземці.

    Як повідомлялось, в Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження.

    Станом на ранок 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    Харків здоров'я місцева влада Харківщина карантин коронавірус
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