У Харківській ОДА допустили посилення карантину



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У Харківській обладміністрації вирішили щовівторка розглядати стан показників епідеміологічної ситуації в області

Всього в Харківській області підтвердили 1595 випадків коронавірусу

У Харківській облдержадміністрації допустили, що в області можуть посилити карантин у разі невідповідності критеріям Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляє «Суспільне Харків».

У Харківській обладміністрації вирішили щовівторка розглядати стан показників епідеміологічної ситуації в області і в разі погіршення ініціювати засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо прийняття рішень пов'язаних з введенням додаткових обмежень (скасування послаблень карантинних заходів).

За словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, він очікує більшої активності в боротьбі з Сovid-19 від міської влади Харкова.

«В місті Харкові показник взагалі перевищує 13. Побачимо результат наради (за участі представників міста Харкова — ред.). Будемо враховувати, як вони будуть відпрацьовувати», - сказав він.

Показник інцидентності (кількість випадків на 100 тисяч населення) в Харківській області наближається до 11 при допустимій нормі в 12. Всього в Харківській області підтвердили 1595 випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Як повідомлялось, в Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження.

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