Кабмін погодив звільнення голови Херсонської обладміністрації

Геннадій Лагута очолював Херсонську ОДА з жовтня 2021 року

Кабмін ухвалив ряд кадрових питань

Кабінет міністрів України на засіданні 28 червня погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Погоджено звільнення Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації», – написав він у Telegram.

Лагута обіймав цю посаду з жовтня 2021 року.

Крім того, на засіданні уряду звільнено:

Сеніка Дмитра Юрійовича з посади заступника Міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань праці.

Призначено:

Янчука Михайла Олександровича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;

Дегнеру Ігоря Анатолійовича Головою Державної служби України з питань праці;

Сотника Юрія Петровича першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України;

Александрова Максима Івановича заступником Голови Державного агентства України з питань кіно.

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