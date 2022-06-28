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    Кабмін погодив звільнення голови Херсонської обладміністрації

    Геннадій Лагута очолював Херсонську ОДА з жовтня 2021 року - Кабмін погодив звільнення голови Херсонської обладміністрації
    Геннадій Лагута очолював Херсонську ОДА з жовтня 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Кабмін ухвалив ряд кадрових питань

    Кабінет міністрів України на засіданні 28 червня погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

    «Погоджено звільнення Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації», – написав він у Telegram.

    Лагута обіймав цю посаду з жовтня 2021 року.

    Крім того, на засіданні уряду звільнено:

    • Сеніка Дмитра Юрійовича з посади заступника Міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
    • Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань праці.

    Призначено:

    • Янчука Михайла Олександровича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;
    • Дегнеру Ігоря Анатолійовича Головою Державної служби України з питань праці;
    • Сотника Юрія Петровича першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України;
    • Александрова Максима Івановича заступником Голови Державного агентства України з питань кіно.
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    Теги: Кабмін Херсонщина звільнення Геннадій Лагута
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    Кабмін погодив звільнення голови Херсонської обладміністрації