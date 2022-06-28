Кабмін погодив звільнення голови Херсонської обладміністрації
Геннадій Лагута очолював Херсонську ОДА з жовтня 2021 року
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Кабмін ухвалив ряд кадрових питань
Кабінет міністрів України на засіданні 28 червня погодив звільнення Геннадія Лагути з посади керівника Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Погоджено звільнення Лагути Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації», – написав він у Telegram.
Лагута обіймав цю посаду з жовтня 2021 року.
Крім того, на засіданні уряду звільнено:
- Сеніка Дмитра Юрійовича з посади заступника Міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань праці.
Призначено:
- Янчука Михайла Олександровича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції;
- Дегнеру Ігоря Анатолійовича Головою Державної служби України з питань праці;
- Сотника Юрія Петровича першим заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України;
- Александрова Максима Івановича заступником Голови Державного агентства України з питань кіно.
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