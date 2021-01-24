Пенсійний вік підвищать через кілька місяців: кого торкнеться

Пенсійний вік для жінок зміниться з другого кварталу 2021 року

В Україні з 1 квітня 2021-го року підвищать пенсійний вік для жінок. Крім того, вже діють нові правила виходу на заслужений відпочинок для всіх.

Пенсійний вік збільшать для жінок

В Україні з 1 квітня жінки почнуть виходити на пенсію на шість місяців пізніше. Якщо зараз можна отримати виплату в 59,5 років, то вже через кілька місяців – у 60 років. Про це йдеться в законі «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування».

Таке підвищення було передбачено ще 10 років тому. Тоді Верховна Рада ухвалила рішення поступово, на пів року кожні 12 місяців, збільшувати пенсійний вік для жінок (тоді вони виходили на заслужений відпочинок у 55 років).

Загальний пенсійний вік підвищувати не стали. Чоловіки, як і 10 років тому, можуть працювати до 60 років, а далі отримувати найнижчу в Європі пенсію. Така норма дозволила скоротити кількість нових пенсіонерів і збільшити кількість працюючих.

З іншого ж боку, через велику кількість тих, хто працює неофіційно і не платить внески до Пенсійного фонду, грошей на оплату гідної старості немає. У 2017-му для того, щоб мотивувати українців працювати легально, ухвалили рішення прив'язати пенсійний вік до стажу. І ось, до чого це призведе.

Якщо українці не схаменуться, через кілька років почнеться переломний момент

У 2021-му для того, щоб у 60 років вийти на пенсію, потрібно мінімум 28 років стажу. Якщо є від 18 до 28 років, то доведеться працювати до 63 років, якщо є від 15 до 18 років – 65 років.

Зазначена вимога до стажу ростиме щорічно на 12 місяців, поки для пенсії в 60 років не знадобиться 35 років стажу. Як розповіла вчена Лідія Ткаченко, за оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень зараз жорсткість правил більшість українців на собі не відчула.

Однак рівно через два роки, коли в 60 років пенсію отримуватимуть лише ті, у кого є 30 років стажу, настане переломний момент. Уже цю норму не зможе виконати левова частка працюючих. Більше того, Міністерство соціальної політики зробило розрахунки, які показали: в 2028-му приблизно половина (45%) усіх 60-річних отримувати пенсію не будуть. Їм просто не вистачить стажу.

У такому разі доведеться або докуповувати стаж (його вартість можна порахувати як 22% двох мінімальних зарплат), або ж працювати довше. Є й інша проблема: якщо українці не почнуть оформлятися і платити внески, розмір пенсій буде тільки зменшуватися.

Демографічна ситуація буде погіршуватися, кількість пенсіонерів зростатиме, а кількість працюючих – скорочуватиметься. Зараз за оцінками податкової приблизно 5,6 млн економічно активного населення не робить свій внесок ані в бюджет країни, ані в Пенсійний фонд. Якби всі вони показали хоча б мінімальну зарплату, розмір виплат пенсіонерів можна було збільшити, а самі працівники змогли б заробити на щомісячну виплату після досягнення 60 років.

Джерело: Обозреватель