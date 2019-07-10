Кабмін схвалив направлення 4 млрд грн на райцентри і шахти



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Прем'єрміністр України Володимир Гройсман

3 млрд грн коштів Державного фонду регіонального розвитку підуть на розвиток районних центрів і міст районного значення, а 1 млрд грн - на підтримку державних шахт

Кабінет міністрів України схвалив усі необхідні рішення, аби направити 3 млрд грн коштів Державного фонду регіонального розвитку на розвиток районних центрів і міст районного значення, а також 1 млрд грн на підтримку державних шахт. Про це повідомив прем’єрміністр України Володимир Гройсман, передає пресслужба уряду.

«Обіцянка виконана. Розраховуємо, що відповідний комітет парламенту також ухвалить потрібні рішення і вони будуть реалізовані», - зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, 23 червня шахтарі на Донеччині перекривали трасу: вимагали виплати 35 млн грн боргу.

Нагадаємо, 12 червня прем'єрміністр України Володимир Гройсман розпорядився про закупівлю вугілля державних шахт.

Раніше для погашення боргів за електрику держшахтам виділили 450 млн грн.

15 травня шахтарі Львівсько-Волинського басейну вимагали під Кабміном виплатити борги по зарплаті і купити їхнє вугілля.