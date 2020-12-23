Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін
Уряд погодив призначення заступників голів чотирьох обладміністрацій
Кабінет міністрів 23 грудня здійснив низку кадрових призначень та звільнень. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду.
Зокрема, сьогодні Кабмін:
- погодив призначення Бережнюка Івана Григоровича на вакантну посаду першого заступника голови Державної митної служби.
- погодив призначення Черкасського Руслана Анатолійовича на вакантну посаду заступника голови Державної митної служби.
- призначив Рогову Віру Борисівну заступником міністра освіти і науки України.
- призначив Лордкіпанідзе Андрія Юрійовича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
- призначив Вовнюка Анатолія Віталійовича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
- призначив Кірієнко Тетяну Павлівну членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
- звільнив Вітренка Андрія Олександровича з посади заступника міністра освіти і науки України у зв'язку з переходом на іншу посаду – заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
- звільнив Шкуракова Василя Олександровича з посади заступника міністра фінансів України.
Також Кабінетом міністрів було погоджено:
- призначення Смирнова Олексія Івановича першим заступником голови Луганської ОДА (Обласної військово-цивільної адміністрації).
- призначення Муратова Олега Михайловича заступником голови Одеської ОДА.
- призначення Колісник Анни Сергіївни першою заступницею голови Сумської ОДА.
- призначення Печененка Вячеслава Петровича заступником голови Сумської ОДА.
- призначення Тюріна Сергія Григоровича першим заступником голови Хмельницької ОДА.
Раніше Зеленський призначив нову заступницю глави Офісу президента. Нею стала Юлія Свириденко. 21 грудня заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів пішла у відставку за власним бажанням.
Нагадаємо, у понеділок повідомлялося про те, що заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади.
Також на засіданні Кабміну увечері 21 грудня ексвиконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко був призначений в.о. глави Міненерго.