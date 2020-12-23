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    Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін

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    <span>23 грудня відбулося чергове засідання уряду в режимі онлайн&nbsp;</span> - Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін
    23 грудня відбулося чергове засідання уряду в режимі онлайн 
    Фото: Кабмін

    Уряд погодив призначення заступників голів чотирьох обладміністрацій

    Кабінет міністрів 23 грудня здійснив низку кадрових призначень та звільнень. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду.

    Зокрема, сьогодні Кабмін:

    • погодив призначення Бережнюка Івана Григоровича на вакантну посаду першого заступника голови Державної митної служби.
    • погодив призначення Черкасського Руслана Анатолійовича на вакантну посаду заступника голови Державної митної служби.
    • призначив Рогову Віру Борисівну заступником міністра освіти і науки України.
    • призначив Лордкіпанідзе Андрія Юрійовича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
    • призначив Вовнюка Анатолія Віталійовича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
    • призначив Кірієнко Тетяну Павлівну членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
    • звільнив Вітренка Андрія Олександровича з посади заступника міністра освіти і науки України у зв'язку з переходом на іншу посаду – заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.
    • звільнив Шкуракова Василя Олександровича з посади заступника міністра фінансів України.

    Також Кабінетом міністрів було погоджено:

    • призначення Смирнова Олексія Івановича першим заступником голови Луганської ОДА (Обласної військово-цивільної адміністрації).
    • призначення Муратова Олега Михайловича заступником голови Одеської ОДА.
    • призначення Колісник Анни Сергіївни першою заступницею голови Сумської ОДА.
    • призначення Печененка Вячеслава Петровича заступником голови Сумської ОДА.
    • призначення Тюріна Сергія Григоровича першим заступником голови Хмельницької ОДА.

    Раніше Зеленський призначив нову заступницю глави Офісу президента. Нею стала Юлія Свириденко. 21 грудня заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів пішла у відставку за власним бажанням.

    Нагадаємо, у понеділок повідомлялося про те, що заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади.

    Також на засіданні Кабміну увечері 21 грудня ексвиконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко був призначений в.о. глави Міненерго.

     

    Теги: Кабмін державна служба міністр чиновник робота уряд
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