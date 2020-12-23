Кадрові рішення: кого сьогодні призначив і звільнив Кабмін

Уряд погодив призначення заступників голів чотирьох обладміністрацій

Кабінет міністрів 23 грудня здійснив низку кадрових призначень та звільнень. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні уряду.

Зокрема, сьогодні Кабмін:

погодив призначення Бережнюка Івана Григоровича на вакантну посаду першого заступника голови Державної митної служби.

погодив призначення Черкасського Руслана Анатолійовича на вакантну посаду заступника голови Державної митної служби.

призначив Рогову Віру Борисівну заступником міністра освіти і науки України.

призначив Лордкіпанідзе Андрія Юрійовича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

призначив Вовнюка Анатолія Віталійовича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

призначив Кірієнко Тетяну Павлівну членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

звільнив Вітренка Андрія Олександровича з посади заступника міністра освіти і науки України у зв'язку з переходом на іншу посаду – заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

звільнив Шкуракова Василя Олександровича з посади заступника міністра фінансів України.

Також Кабінетом міністрів було погоджено:

призначення Смирнова Олексія Івановича першим заступником голови Луганської ОДА (Обласної військово-цивільної адміністрації).

призначення Муратова Олега Михайловича заступником голови Одеської ОДА.

призначення Колісник Анни Сергіївни першою заступницею голови Сумської ОДА.

призначення Печененка Вячеслава Петровича заступником голови Сумської ОДА.

призначення Тюріна Сергія Григоровича першим заступником голови Хмельницької ОДА.

Раніше Зеленський призначив нову заступницю глави Офісу президента. Нею стала Юлія Свириденко. 21 грудня заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів пішла у відставку за власним бажанням.

Нагадаємо, у понеділок повідомлялося про те, що заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади.

Також на засіданні Кабміну увечері 21 грудня ексвиконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко був призначений в.о. глави Міненерго.