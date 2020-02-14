Кадрові зміни в МОЗ: Кабмін звільнив заступницю Скалецької
Згідно з документом, Олену Сімоненко звільнено за власним бажанням
Кабінет міністрів звільнив Олену Сімоненко з посади заступника міністра охорони здоров'я.
Відповідне розпорядження Кабміну оприлюднено на Урядовому порталі.
«Звільнити Сімоненко Олену Анатоліївну з посади заступника міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції за власним бажанням», - йдеться у документі.
Олена Сімоненко займала посаду заступника міністра охорони здоров'я з 11 вересня 2019 року.
Раніше Симоненко перебувала на посаді старшого проєктного менеджера офісу реформ при Кабміні.
Як повідомлялося, 11 вересня 2019 року Кабінет міністрів призначив заступниками міністра охорони здоров’я Андрія Семиволоса, Михайла Загрійчука, Младену Качурець, Олену Сімоненко.
20 листопада уряд задовольнив заяву на звільнення з посади заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука.