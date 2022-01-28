«Камази», поліція і автозаки. Як влада готується до розгляду апеляції щодо Порошенка

Під будівлею Апеляційного суду з 7 ранку чатують нацгвардійці та автобуси поліції

Під будівлею Апеляційного суду запланована акція протесту

Сьогодні в Київському апеляційному суді розглядають апеляцію щодо запобіжного заходу лідеру опозиції Петро Порошенко. Зазначимо, що апеляцію на запобіжний захід п’ятому президентові України Петру Порошенку оскаржуватимуть у суді і адвокати, і прокурори. Наразі під будівлею суду вже чимало правоохоронців, які блокують вхід до будівлі.

«Європейська солідарність», згідно закону, ще 26 січні подала до КМДА всі необхідні заявки на проведення мирної акції , провела всю відповідну роботу із поліцією діалогу, поінформувала про заявлену кількість учасників акції, поспілкувалася з поліцією, яка відучора наярювала нам в штаб. Сьогодні зранку наших депутатів і прихильників зустріли кордони поліції, перекриті входи до суду, «Камази» з нацгвардією в повній амуніції, зі зброєю, і автозаки. Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції», – повідомила соратниця Порошенка, народна депутатка Ірина Геращенко.

«Євросолідарність» публічно звертається до керівництва Нацполіціі і МВС з вимогою не повторювати помилок, скоєних 19 січня 2022 року, коли «силовики накинулися на намети з чаєм».

«І, якби не мудрість наших прихильників, це могло б перерости в провокацію і бійку», – зазначилаа Геращенко.

Депутати «ЄС» вимагають від влади дотримання законності, в тому числі, права українців на протест і на мирні зібрання .

«А владі варто зосередитися на протидії Путіну, а не кошмаренні опозиції і Порошенка», – додала депутатка.

«Напередодні , як пишуть ЗМІ, фракція «Слуга народу» викликала на килим генпрокурорку Ірину Венедиктову, аби заслухати її з цієї резонансної, насправді, політично вмотивованої справи. Ми розглядаємо всі ці публічні маневри як неприхований тиск на слідство з вимогою бажаного для Банкової результату, яка хоче арешту Порошенка», – зазначила Геращенко.

Тим часом Фонд п’ятого президента Петра Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій комплект оптичної відеорозвідки. Щоб передати обладнання, експрезидент поїде на фронт.

До слова, слідчий ДБР чекає на Порошенка для допиту 31 січня на 11:00 ранку.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».