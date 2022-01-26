Держбюро розслідувань призначило нову дату допиту Порошенка

Бюро звинувачує Порошенка у маніпуляціях після того, як він прийшов на допит 24 січня і не дочекався слідчого

Держбюро розслідувань призначило нову дату допиту п’ятого президента та нардепа Петра Порошенка. Як повідомили у пресслужбі відомства, слідчий чекає на політика 31 січня на 11:00 ранку.

Там також звинуватили Порошенка у маніпуляціях після того, як він прийшов на допит 24 січня і не дочекався слідчого.

«Для створення видимості виконання покладених судом на нього обов’язків підозрюваний прибув до ДБР, проте незабаром залишив приміщення, не дочекавшись слідчого. При цьому його команда встигла зняти відео, яке нібито в ДБР ніхто не очікував, хоча адвокатам було точно відомо, що слідчий підійде до них за кілька хвилин», – додали в ДБР.

Зазначимо, підозрюваний у «вугільній справі» спростував причетність Порошенка до постачання вугілля з ОРДЛО.

Також повідомлялося, що Порошенко прийшов на допит у ДБР, але до нього ніхто не вийшов (відео). Натомість за інформацією правоохоронців, нардеп прибув із запізненням. О 16:11 адвокат Порошенка зателефонував слідчому та повідомив про їхнє прибуття на виклик. За чотири хвилини слідчий вийшов у хол приміщення, проте ні підозрюваного Порошенка, ні його захисників у будівлі вже не було

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».