Звільнений «слугами народу» телеведучий спрогнозував, хто переможе у двобої Зеленського та Порошенка

Дроздов: протистояння чинного та попреднього президентів не принесе перемоги жодному з них

Остап Дроздов: Зеленський – це нульовий термін Путіна в Україні, в сенсі підготовчий

У політичних змаганнях Петра Порошенка та Володимира Зеленського не переможе жоден з них. На думку відомого телеведучого Остапа Дроздова, «в бульдожому двобої Зе-По немає переможця». Про це ведучий та публіцист заявив в інтерв’ю «Главкому».

Остап Дроздов припускає, що за результатами «політичного двобою» переможцем може виявитися третя сторона, найімовірніше, Росія.

«Зеленський – це нульовий термін Путіна в Україні, в сенсі підготовчий. Зусиллями цих аматорів сцени розчищено плацдарм під остаточну росіянізацію», – вважає Дроздов.

«Всі так звані «треті» приблизно в такому ж очікуванні – аби два бегемоти перегризлися і взаємно виснажилися. Третьою стороною я бачу, як це не банально, Росію. Наступний президент – імовірно, максимально проросійський. Не стільки у відкритій риториці, скільки в системі цінностей. На жаль, війна не стала розворотною точкою, яка би розвернула русифікованого «соотєчественніка» спиною до тієї чорної діри», – наголосив Остап Дроздов.

Публіцист додав, що наразі бачить підсилення проросійських настроїв в українському суспільстві, і в цьому контексті протистояння Порошенка та Зеленського є кон’юнктурно вигідним проросійським силам.

«Відтак п’ята колона, яка завжди коливалася в межах 20% «насєлєнія», шукатиме своє застосування, і такий ресурс ніколи не пропаде. Наші люди досі не розуміють, що ця країна їм не належить. А слово «перезаснування» їх лякає не менше, ніж слово «кінець». А я якраз про перезаснування думаю найчастіше. Бо в тій злоякісній системі координат, де інтересу українця в Україні немає, немає жодного позитивного сценарію», – підсумував телеведучий.

Раніше Остап Дроздов, якого звільнили з «4 каналу», пояснив, навіщо «слуги» скуповують ЗМІ.