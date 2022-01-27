Порошенко терміново їде на фронт

Петро Порошенко разом з волонтерами зібрав шостий комплект відеоспостереження на передову

Експрезидент наступного тижня планує поїхати на фронт і радить його не зупиняти

Фонд п’ятого президента Петра Порошенка спільно з волонтерами зібрав для військових на передовій комплект оптичної відеорозвідки. Щоб передати обладнання, експрезидент поїде на фронт, повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

«Ми вже шостий раз зібрали комплект обладнання для батальйонного комплексу відеоспостереження, який врятує життя українських воїнів. Він значно підвищить бойові спроможності в полі відповідальності батальйону», – пояснює Порошенко.

«Половина коштів – це ГО «Брати по зброї», «Справа громад», половина – це Благодійний фонд Порошенків. Наступного тижня будемо відвозити на фронт це обладнання», – повідомив лідер партії «Європейська солідарність».

Порошенко також заявив, що наступного тижня планує поїхати на фронт для передачі обладнання і радить його не зупиняти.

«До речі, я звертаюся до того, хто намагався мене зупинити, хто відібрав мої закордонні паспорти лише для того, щоб я не поїхав до Брюсселя, не зустрівся у НАТО, не зустрівся з міністрами закордонних справ. Який забороняє мені подорожувати в Україні. Я заздалегідь ставлю вас до відома. Наступного тижня я планую поїхати на фронт для передачі обладнання. І не раджу мене зупиняти», – застеріг Порошенко.

До слова, слідчий ДБР чекає на Порошенка для допиту 31 січня на 11:00 ранку.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

Справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка про «державну зраду» виникла як відповідь влади на розкручування Порошенком і його командою скандалу довкола зриву спецоперації з «вагнерівнцями», коли президента Зеленського звинувачували у державній зраді. Такої думки дотримується заступник Генерального прокурора України Микола Голомша, йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».