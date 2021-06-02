Канада дозволила комбінувати різні вакцини проти Covid-19

Мешканці Канади, які зробили перший укол вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге щеплення препаратами Pfizer та Moderna

Національний дорадчий комітет Канади з імунізації (NACI) дозволить комбінувати при вакцинації препарат AstraZeneca з вакцинами Pfizer і Moderna. Про це пише видання CBC.

Така рекомендація комітету заснована на результатах досліджень з Великої Британії та Іспанії, які показали, що комбінування вакцин є безпечним та ефективним.

Очікується, що мешканці Канади, які зробили перший укол вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге щеплення препаратами Pfizer та Moderna без будь-яких побоювань за своє здоров’я.

А тим, хто отримав перше щеплення вакцинами Moderna або Pfizer, комітет рекомендує обирати для другої дози як одну, так і іншу, оскільки обидва медзасоби використовують подібну технологію.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень на літній період.

Раніше повідомлялося, що у червні в Україну прибуде кількасот тисяч доз вакцин Pfizer та AstraZeneca.

До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.