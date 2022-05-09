Канада надаватиме Україні протитанкову зброю

Канада планує надавати Україні NLAW та інше протитанкові військові обладнання

Канада надасть Україні NLAW та інше протитанкове озброєння, а також профінансує розмінування визволених від російських загарбників територій. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

Прем’єр-міністр Канади підтвердив непохитну підтримку України, зокрема фінансову та гуманітарну. Щодо допомоги озброєнням він зазначив, що Канада надаватиме протитанкові системи, обладнання для супутникового зв’язку тощо.

«Ми вже говорили про те, що надаватимемо NLAW та інше протитанкове військове озброєння. Ми надаватимемо все, що необхідно, а також будемо фінансувати зусилля з розмінування», – сказав Трюдо.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному російськими військами Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.