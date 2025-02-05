Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини

У дописі Генштабу зауважили, що тепер цей комплекс буде забезпечувати мінімальний комфорт для наших військовослужбовців у одному з навчальних центрів

Російський комплекс не такий економний, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг

Українські військові отримали російський лазневий комплекс. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

«Російські недрузі постачають не лише бойову техніку нашим військам, а й лазневий комплекс», – йдеться у відео.

Військові зазначають, що російська лазня не така економна, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг.

«Російські лазні паливо не жаліють, але темпи помилки досить швидкі, бо швидко нагрівається вода. Одночасно можуть митися вісім осіб», – зазначив військовий.

Цей трофейний російський лазневий комплекс не такий економний, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг.



Проте мінімальний комфорт для наших військовослужбовців у одному з навчальних центрів — забезпечує. pic.twitter.com/tKDrGfgkz4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 5, 2025

У дописі зауважили, що тепер цей комплекс буде забезпечувати мінімальний комфорт для наших військовослужбовців у одному з навчальних центрів.

Нагадаємо, українські військові на сході України отримали несподіваний подарунок: рідкісний безпілотник-невидимка російських ВКС С-70 «Охотник» упав з неба над містом Часів Яр. Ця подія стала важливим моментом у військових діях, адже Росія має лише кілька таких безпілотників, і тепер один із них або, принаймні, його уламки, опинився в руках України та її союзників. Про це повідомило видання Forbes.

Також українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині.