Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
Російський комплекс не такий економний, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг
Українські військові отримали російський лазневий комплекс. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.
«Російські недрузі постачають не лише бойову техніку нашим військам, а й лазневий комплекс», – йдеться у відео.
Військові зазначають, що російська лазня не така економна, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг.
«Російські лазні паливо не жаліють, але темпи помилки досить швидкі, бо швидко нагрівається вода. Одночасно можуть митися вісім осіб», – зазначив військовий.
Цей трофейний російський лазневий комплекс не такий економний, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг.
Проте мінімальний комфорт для наших військовослужбовців у одному з навчальних центрів — забезпечує. pic.twitter.com/tKDrGfgkz4
У дописі зауважили, що тепер цей комплекс буде забезпечувати мінімальний комфорт для наших військовослужбовців у одному з навчальних центрів.
Нагадаємо, українські військові на сході України отримали несподіваний подарунок: рідкісний безпілотник-невидимка російських ВКС С-70 «Охотник» упав з неба над містом Часів Яр. Ця подія стала важливим моментом у військових діях, адже Росія має лише кілька таких безпілотників, і тепер один із них або, принаймні, його уламки, опинився в руках України та її союзників. Про це повідомило видання Forbes.
Також українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині.
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