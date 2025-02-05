Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
У дописі Генштабу зауважили, що тепер цей комплекс буде забезпечувати мінімальний комфорт для наших військовослужбовців у одному з навчальних центрів
фото: скриншот відео

Російський комплекс не такий економний, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг

Українські військові отримали російський лазневий комплекс. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

«Російські недрузі постачають не лише бойову техніку нашим військам, а й лазневий комплекс», – йдеться у відео.

Військові зазначають, що російська лазня не така економна, як українські мобільні лазне-пральні, у яких можна ще й прати і сушити одяг.

«Російські лазні паливо не жаліють, але темпи помилки досить швидкі, бо швидко нагрівається вода. Одночасно можуть митися вісім осіб», – зазначив військовий.

У дописі зауважили, що тепер цей комплекс буде забезпечувати мінімальний комфорт для наших військовослужбовців у одному з навчальних центрів.

Нагадаємо, українські військові на сході України отримали несподіваний подарунок: рідкісний безпілотник-невидимка російських ВКС С-70 «Охотник» упав з неба над містом Часів Яр. Ця подія стала важливим моментом у військових діях, адже Росія має лише кілька таких безпілотників, і тепер один із них або, принаймні, його уламки, опинився в руках України та її союзників. Про це повідомило видання Forbes.

Також українські десантники затрофеїли сім російських танків на Курщині.

Читайте також:

Теги: відео військові війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У риториці Трампа є чітке розуміння, що гальмо до миру сидить саме у Кремлі»
Новий тур перемовин має відбуватися з позиції сили, а не лише долара
27 сiчня, 14:29
Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації зустрів на передовій
Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. Згадаймо Тараса Сабадаша
9 сiчня, 09:00
Північнокорейські війська зазнають великих втрат у РФ і тільки наприкінці грудня минулого року втратили близько 1000 солдатів
Аналітики ISW проаналізували тактику військових КНДР на Курщині
12 сiчня, 07:12
Станом на 09:00 підтверджено збиття 60-х БпЛА
Окупанти вночі випустили по Україні майже сотню дронів: у трьох областях є руйнування
12 сiчня, 09:28
Велика Новосілка — селище Волноваського району Донецької області
Російські війська захопили Велику Новосілку? Відповідь ЗСУ
26 сiчня, 22:20
За словами Бродського, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель подавала такий законопроєкт, але його не було ухвалено
Посол Ізраїлю спростував заяву про передачу Україні російської зброї, захопленої в Лівані
27 сiчня, 22:47
У Кривому Розі родини загиблих захисників зібралися на пікет
Скандал із проєктом меморіалу у Кривому Розі: родини загиблих військових вийшли на пікет
29 сiчня, 14:04
До рятувальників надійшло повідомлення від медиків «швидкої» про те, що молодий чоловік упав на піддашок під’їзду та потребує допомоги
У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
31 сiчня, 17:38
РФ запускає дрони, які детонують при контакті
ДСНС попереджає про російський дрон, який вибухає під час контакту з людиною
Вчора, 16:26

Суспільство

Воював з 2014 року, був командиром батальйону. На фронті загинув захисник Максим Ємець
Воював з 2014 року, був командиром батальйону. На фронті загинув захисник Максим Ємець
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
Вдома на нього чекала вагітна дружина. Згадаймо Олега Хомицького
Вдома на нього чекала вагітна дружина. Згадаймо Олега Хомицького
Продаж житла – за криптовалюту. Стало відомо, хто в Україні перейшов на цифрові гроші
Продаж житла – за криптовалюту. Стало відомо, хто в Україні перейшов на цифрові гроші
Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту, Нетаньягу прилетів у Вашингтон: головне за ніч
Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту, Нетаньягу прилетів у Вашингтон: головне за ніч
Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого
Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
16K
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
11K
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву
9790
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
5896
Втрати ворога станом на 5 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua