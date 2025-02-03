Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч

Затриманих б'ють ногами по голові. У Тбілісі знову спалахнули протести, у Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод, Трамп анонсував зустрічі та переговори з Україною і Росією, керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку, а Маск заявив, що агенству «час померти». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Затриманих б'ють ногами по голові. У Тбілісі знову спалахнули протести

У столиці Грузії Тбілісі поновилися протести з вимогою провести перевибори в країні. Наразі вже відомо про затриманих і постраждалих.

Як зазначається, основні події розгорталися біля торгового центру Tbilisi Mall. Там відбулося фізичне протистояння між силовиками і демонстрантами. Зокрема, мітингувальники намагалися перекрити дорогу, а співробітники правоохоронних органів вимагали звільнити її, не дозволивши протестантам реалізувати задумане.

Під час бійки кільком учасникам мітингу стало зле.

На відео потрапили сцени, де співробітники поліції наносять затриманим удари по голові і б'ють їх ногами.

Відомо, що правоохоронці затримали понад 30 демонстрантів біля ТЦ Tbilisi Mall на околиці Тбілісі, а також учасників ходи на правій набережній.

Відомо, що серед затриманих опозиціонери і члени «Коаліції за зміни» Ніка Мелія і Тенго Тевзадзе, ексмер Тбілісі Гігі Угулава, а також активіст і колишній мер Тбілісі Дмитро Бідзінашвілі.

Під час зіткнень також є постраждалі, зокрема, оператор ТВ Пірвелі, який знімав перебіг подій.

У Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод

У ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та російські Telegram-канали.

Попередньо атака відбувалася по нафтопереробному заводу, який належить «Лукойлу». Після атаки в кількох районах міста зникло світло.

Зазначається, що жителі Волгограда нарахували щонайменше 50 вибухів під час роботи ППО. Станом на другу годину ночі атака безпілотників ще триває. За попередніми даними, нібито збито 7 або 8 БпЛА. Майже всі збиті в районі місцевого НПЗ, що належить «Лукойлу».

«Люди кажуть, що безпілотники ЗСУ летять на надмірно низькій висоті – приблизно за 300 метрів над дахами будинків. Атака почалася близько дванадцятої години ночі. Просто зараз кілька бригад швидкої допомоги їдуть у селище Кірова. У Красноармійському та Радянському районах міста, як і раніше, немає світла», – пишуть російські пабліки.

На подію відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зазначивши, що по Волгоградському НПЗ, який у десятці провідних заводів Росії, знов щось прилітає.

«Важливо, щоб він припинив виробляти бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечувати російську армію злочинців», – додав він.

Трамп анонсував зустрічі та переговори з Україною і Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією та іншими сторонами. Про це 3 лютого повідомило CNN.

«Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією», – сказав він журналістам.

Керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку, а Маск заявив, що агенству «час померти»

Протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а призначений адміністрацією президента Трампа керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку. А глава нового департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією. Про це пише Reuters.

«USAID – це злочинна організація. Час їй померти», – написав він на платформі X.

Зазначається, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа на вихідних відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.

За словами джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в результаті чого загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку протягом останнього тижня, наблизилася до 100 осіб.

Також стало відомо, що Метт Хопсон, призначений адміністрацією Трампа на посаду керівника апарату, подав у відставку. Його відставка відбулася після того, як співробітники служби безпеки були відправлені у відпустку.

Як повідомляється, чистка відбулася після більш ніж тижневого хаосу в USAID, головному агентстві Вашингтона, що фінансує життєво важливу допомогу в усьому світі на мільярди доларів.

Тим часом союзник Трампа, мільярдер Ілон Маск у неділю продовжив критикувати Державний департамент та USAID у своїх дописах та репостах на X. Трамп доручив Маску очолити федеральну групу зі скорочення витрат з широкими наглядовими повноваженнями. Представники DOGE часто відвідують штаб-квартиру USAID у Вашингтоні.