Головна Світ Політика
search button user button menu button

Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
USAID мало таємну кімнату
фото із відкритих джерел

Співробітники з команди Маска отримали доступ до конфіденційної інформації USAID

Команда під керівництвом Ілона Маска, яка займається покращенням ефективності держуправління, змогла потрапити до зачиненої кімнати USAID. Вони мали доступ до документів, які раніше були приховані від очей громадськості, пише Bloomberg.

Вони розповіли, що кілька помічників Маска приїхали до вашингтонського офісу USAID і почали вимагати, щоб їх пустили до службових приміщень, включаючи секретну кімнату з важливими документами.

Відомо, що до офісу приїхали четверо молодих фахівців із команди мільярдера. Вони спробували прорватися в кімнату, але охорона USAID їх зупинила. Тоді один із хлопців набрав Ілона Маска. Він у свою чергу сказав охороні, що запросить маршалів, якщо команді не дадуть пройти.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.

Теги: США політика Ілон Маск охорона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп пообіцяв скасувати резонансний указ Байдена щодо шельфів
Трамп про Байдена: Ускладнює перехідний період «безглуздими» указами
7 сiчня, 00:28
Виснаження українських військових може зіграти не на руку Україні
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
7 сiчня, 14:04
За скандальний законопроєкт №6013 проголосували 248 депутати, з них – 191 «слуга народу»
Закон з «сюрпризом»: Рада скасувала Господарський кодекс і відміряла держпідприємствам три роки Тема дня
9 сiчня, 22:05
Аеропорт Атланти користується популярністю у пасажирів
Який аеропорт приймає найбільше пасажирів у світі: статистика
17 сiчня, 14:31
На Мін'юст США чекаютб великі зміни
Трамп розпочав масштабні кадрові чистки у Мін'юсті США – Washington Post
22 сiчня, 09:23
Вучич засумнівався, що Трампу вдасться реалізувати стратегію примусу до поступок між РФ та Україною
Президент Сербії назвав умову, за якої варто поставити Трампу пам'ятник
23 сiчня, 06:37
Кандидатуру Піта Геґсета затверджено на посаду міністра оборони США
Сенат затвердив телеведучого Піта Геґсета на посаду глави Пентагону
25 сiчня, 05:59
Рятувальна операція після падіння літака
У США літак з понад 60 людьми на борту зіткнувся з гелікоптером
30 сiчня, 06:18
Сергій Шкрябатовський постраджав через вибух в елітному ЖК «Алые паруса»
Вибух у Москві. Серед постраждалих – ексохоронець Януковича
3 лютого, 15:42

Політика

«До нас залетів шахед». Ексміністр оборони Латвії розповів, який стрес пережила держава НАТО
«До нас залетів шахед». Ексміністр оборони Латвії розповів, який стрес пережила держава НАТО
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
Ілон Маск почав перевірки чергового американського відомства
Ілон Маск почав перевірки чергового американського відомства
У Вашингтоні зчинився хаос через активність Ілона Маска – CNN
У Вашингтоні зчинився хаос через активність Ілона Маска – CNN
Конгресмен США назвав програми допомоги Україні, які призупинив Трамп
Конгресмен США назвав програми допомоги Україні, які призупинив Трамп
Соратник Орбана заявив, що Україна нібито виділила чималі кошти для дискредитації угорського прем'єра
Соратник Орбана заявив, що Україна нібито виділила чималі кошти для дискредитації угорського прем'єра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
38K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
14K
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
11K
На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів
9698
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua