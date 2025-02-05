Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg

Співробітники з команди Маска отримали доступ до конфіденційної інформації USAID

Команда під керівництвом Ілона Маска, яка займається покращенням ефективності держуправління, змогла потрапити до зачиненої кімнати USAID. Вони мали доступ до документів, які раніше були приховані від очей громадськості, пише Bloomberg.

Вони розповіли, що кілька помічників Маска приїхали до вашингтонського офісу USAID і почали вимагати, щоб їх пустили до службових приміщень, включаючи секретну кімнату з важливими документами.

Відомо, що до офісу приїхали четверо молодих фахівців із команди мільярдера. Вони спробували прорватися в кімнату, але охорона USAID їх зупинила. Тоді один із хлопців набрав Ілона Маска. Він у свою чергу сказав охороні, що запросить маршалів, якщо команді не дадуть пройти.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.