У Москві підлаштували конфуз Зеленському напередодні Кримської платформи

Дружина президента України у 2013 році купила квартиру в елітному житловому комплексі в Криму

Дружина президента України у 2013 році купила квартиру в елітному житловому комплексі в Криму

Глава окупаційної адміністрації Криму почав на публіці… хвалити українського президента

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов напередодні Кримської платформи здійснив провокацію щодо Володимира Зеленського. Він нагадав, що в українського президента є квартира на окупованому півострові. Так, в етері пропагандистського телеканалу «Росія 24» Аксьонов почав хвалити Зеленського за «вчасну оплату квартири в Криму».

«Зеленський дисциплінований, молодець. По шість тисяч рублів на місяць. Подяка йому. Ставимо його в приклад. Дивіться, людина навіть не приїжджає, не живе, а оплачує», – сказав Аксьонов.

Зазначимо, в Москві регулярно влаштовують конфузи родині Зеленських. Взимку в етері російського телебачення Аксьонов вже хвалився тим, що дружина Зеленського регулярно платить комунальні тарифи в Криму.

Як відомо, Олена Зеленська купила квартиру в ялтинському селищі Лівадія на Південному березі Криму в 2013 році, до окупації півострова Росією. Нерухомість була задекларована Зеленським під час його передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, 23 серпня відбудеться саміт Кримської платформи, що спрямований на консолідацію міжнародної позиції щодо окупованого півострова. Його мета – вивести Росію з Криму. РФ вже спробувала влаштувати провокацію.

Віцепрем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в’їзду на територію РФ.