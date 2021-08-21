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    Остання країна НАТО приєдналася до Кримської платформи

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    Хто саме представлятиме Албанію на саміті, поки не відомо - Остання країна НАТО приєдналася до Кримської платформи

    Хто саме представлятиме Албанію на саміті, поки не відомо

    Іото з відкритих джерел

    На саміті 23 серпня будуть присутні усі 30 членів НАТО

    Албанія підтвердила участь у саміті Кримської платформи, таким чином у заході візьмуть участь всі країни-члени НАТО. Про це повідомило дипломатичне джерело у коментарі «Європейській правді».

    «Свою участь у Кримській платформі підтвердила Албанія. Таким чином, на саміті 23 серпня будуть присутні усі 30 членів НАТО» – зазначило джерело.

    При цьому джерело не уточнило, хто саме представлятиме Албанію на саміті.

    Напередодні Ісландія стала ще однією країною НАТО, яка підтвердила участь у саміті Кримської платформи.

    Саміт «Кримська платформа» відбудеться в Україні 23 серпня. Ідею заходу висунув український президент Володимир Зеленський з метою роз’яснити українцям, кримчанам і світовій спільноті, що і чому сталося на кримському півострові у 2014 році.

    Нагадаємо, віцепрем’єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в’їзду на територію РФ.

    До слова, заява віцепрем’єра Резнікова про виселення росіян з Криму довела Москву до істерики.

    Окупаційна влада Криму запропонувала свого «делегата» на міжнародну конференцію, яка пройде у Києві.

    Як повідомлялося, США замінить свого представника на саміті Кримської платформи.

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    Теги: Крим США НАТО саміт Албанія
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    Остання країна НАТО приєдналася до Кримської платформи