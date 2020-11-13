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    «Взяв твердиню республіканців». Байден переміг у Аризоні та збільшив відрив від Трампа

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    У скарбничці Джо Байдена ще один хиткий штат - «Взяв твердиню республіканців». Байден переміг у Аризоні та збільшив відрив від Трампа
    У скарбничці Джо Байдена ще один хиткий штат
    Gage Skidmore/Flickr

    Джо Байден здобув історичну перемогу в Аризоні, яка раніше голосувала за республіканців

    Згідно з підрахунком 99% голосів, Байден отримав у Аризоні 49,4%, чинний президент Дональд Трамп - 49,1% Про це повідомляє CNN.

    Аризона дає 11 голосів виборників, таким чином, у Байдена вже 290 голосів, Трамп має лише 217 голосів виборників. Для перемоги кандидату достатньо заручитися підтримкою голосами 270 виборників. 

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    Скріншот СNN.com

    Перемога Байдена є історичною, адже раніше Аризона вважалася оплотом республіканців та голосувала виключно за їх кандидатів. 

    7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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