«Взяв твердиню республіканців». Байден переміг у Аризоні та збільшив відрив від Трампа

У скарбничці Джо Байдена ще один хиткий штат

Джо Байден здобув історичну перемогу в Аризоні, яка раніше голосувала за республіканців

Згідно з підрахунком 99% голосів, Байден отримав у Аризоні 49,4%, чинний президент Дональд Трамп - 49,1% Про це повідомляє CNN.

Аризона дає 11 голосів виборників, таким чином, у Байдена вже 290 голосів, Трамп має лише 217 голосів виборників. Для перемоги кандидату достатньо заручитися підтримкою голосами 270 виборників.

Скріншот СNN.com

Перемога Байдена є історичною, адже раніше Аризона вважалася оплотом республіканців та голосувала виключно за їх кандидатів.

7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.