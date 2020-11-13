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    У світі

    Байден став першим демократом за 28 років, який переміг у Джорджії

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    Джо Байден&nbsp;переміг у Джорджії - Байден став першим демократом за 28 років, який переміг у Джорджії
    Джо Байден переміг у Джорджії

    Попереднього разу кандидат від Демократичної партії перемагав у штаті Джорджія у 1992 році. Це був Білл Клінтон

    Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден переміг у штаті Джорджія.

    Про це повідомляє СNN.

    Байден став першим демократом за 28 років, який здобув там перемогу. Раніше це вдалося зробити Біллу Клінтону в 1992 році.

    Перемога Байдена додає йому 16 голосів виборників. Таким чином всього у нього вже 306 голосів з 270 необхідних.

    Раніше стало відомо, що Байден переміг у Аризоні та збільшив відрив від Трампа. Перемога Байдена є історичною, адже раніше Аризона вважалася оплотом республіканців та голосувала виключно за їх кандидатів. 

    Напередодні чинний президент США Дональд Трамп заявив, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

    Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

    Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

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    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп партії політика вибори у США Білл Клінтон президент
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