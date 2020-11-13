Байден став першим демократом за 28 років, який переміг у Джорджії
Попереднього разу кандидат від Демократичної партії перемагав у штаті Джорджія у 1992 році. Це був Білл Клінтон
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден переміг у штаті Джорджія.
Про це повідомляє СNN.
Байден став першим демократом за 28 років, який здобув там перемогу. Раніше це вдалося зробити Біллу Клінтону в 1992 році.
Перемога Байдена додає йому 16 голосів виборників. Таким чином всього у нього вже 306 голосів з 270 необхідних.
Раніше стало відомо, що Байден переміг у Аризоні та збільшив відрив від Трампа. Перемога Байдена є історичною, адже раніше Аризона вважалася оплотом республіканців та голосувала виключно за їх кандидатів.
Напередодні чинний президент США Дональд Трамп заявив, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.
Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.
Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.
Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.
Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.