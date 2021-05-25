Covid-19 в Україні: на вакцини витратили майже 8 млрд грн держбюджету

На територію України протягом року буде поставлено понад 42 мільйони доз вакцин

Міністерство охорони здоров’я 6 травня 2021 року закупило валюти на 3,8 млрд гривень, з метою оплати вакцини проти Covid-19. Загалом станом на кінець травня з державного бюджету на закупівлю вакцин витрачено 7,7 млрд грн. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на портал використання публічних коштів.

Достеменно, не відомо, за яку саме вакцину та кому сплачено кошти. Адже в МОЗ не розкривають деталі угод про закупівлю вакцин проти Covid-19, окрім угоди ДП «Медичні закупівлі» МОЗ та приватною компанією «Лекхім» на постачання китайської вакцини CoronaVac.

Загалом, на територію України протягом року буде поставлено понад 42 мільйони доз вакцин. З них, 8 мільйонів доз передасться Україні в рамках міжнародної програми Covax та приблизно 34 мільйони доз згідно контрактів з виробниками. Укладені домовленості передбачають препарати від Sinovac (1,9 мільйони доз), AstraZeneca (2 мільйони доз), Novavax (10 мільйонів доз) та Pfizer/Biontech (20 мільйонів доз).

«З лютого було поставлено 2 322 050 доз, тобто лише 5% з запланованого об’єму», – констатують у StateWatch.

Найбільше доставлено китайської вакцини CoronaVac – 1 215 000 доз (65%). Контракт передбачає завершення поставок 31 травня, чергові 500 тисяч доз мають надійти 26 травня. А останні 200 тисяч доз, за словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, всупереч контракту очікуються на початку червня.

Нагадаємо, на заступницю Міністра охорони здоров’я Світлану Шаталову склали протокол про адміністративне правопорушення за ненадання публічної інформації щодо дати виробництва та строку придатності партії вакцин від коронавірусу Covishield.

Тим часом, у листопаді минулого року, Світовий банк пообіцяв виділити Міністерству охорони здоров'я України майже 100 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом. Кошти мали піти на закупівлю вакцин і медобладнання.