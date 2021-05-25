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    Covid-19 в Україні: за весь час померло майже 50 тис. людей

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 2 186 463 особи - Covid-19 в Україні: за весь час померло майже 50 тис. людей

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 186 463 особи

    Фото: РБК-Украина

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    В Україні за минулу добу виявили 2608 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Запорізькій областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    За добу заразились 76 медпрацівників, госпіталізували 854 осіб, померли 249 пацієнтів, а одужали 17 504 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР - 23 440 осіб,
    • методом ІФА - 12 650 осіб,
    • експрес-тестами - 16 189 особа.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 186 463 особи;
    • одужало – 1 975 064 особи;
    • летальних випадків – 49 685;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

    Тим часом, цього тижня Україна направить в Індію гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом. «Президенту доповіли про ситуацію з направленням гуманітарної допомоги Індії для боротьби з тяжкими наслідками пандемії Covid-19. Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ цього тижня в Індію буде направлений гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ», – зазначили в Офісі президента.

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    Теги: Україна вірус коронавірус
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    Covid-19 в Україні: за весь час померло майже 50 тис. людей