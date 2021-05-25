Covid-19 в Україні: за весь час померло майже 50 тис. людей
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 186 463 особи
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
В Україні за минулу добу виявили 2608 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Львівській та Запорізькій областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За добу заразились 76 медпрацівників, госпіталізували 854 осіб, померли 249 пацієнтів, а одужали 17 504 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР - 23 440 осіб,
- методом ІФА - 12 650 осіб,
- експрес-тестами - 16 189 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 186 463 особи;
- одужало – 1 975 064 особи;
- летальних випадків – 49 685;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 045 897.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
Тим часом, цього тижня Україна направить в Індію гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом. «Президенту доповіли про ситуацію з направленням гуманітарної допомоги Індії для боротьби з тяжкими наслідками пандемії Covid-19. Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ цього тижня в Індію буде направлений гуманітарний вантаж з кисневими концентраторами та апаратами ШВЛ», – зазначили в Офісі президента.
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