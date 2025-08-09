РФ не має бути винагороджена. Сибіга відповів на пропозицію Трампа

Сибіга нагадав Трампу, що рішення мають узгоджуватися з повагою до волі українців

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про територіальні поступки Росії в рамках потенційної мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву у соціальній мережі Х.

«Вже четвертий рік поспіль Україна протистоїть повномасштабній війні Росії на суші, на морі та в повітрі. Ми завдячуємо нашій незалежності мужності наших захисників та стійкості нашого народу. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією. Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни», – заявив Сибіга.

За словами міністра, Росія не припиняє терор проти цивільних українців, ігнорує дедлайни та не виявляє інтересу до закінчення війни, яку розв’язала в Україні, попри всі зусилля США. Він нагадав, що відкрита до конструктивного діалогу та реальних рішень, які мають бути узгоджені з повагою до волі українців.

«Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру», – підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, підтверджуючи свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили, та дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

За даними The New York Times, відмова Зеленського піти на територіальні поступки може розлютити американського лідера, який зробив потенційну угоду України та Росії однією зі своїх головних зовнішньополітичних цілей.