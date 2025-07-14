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Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1237-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 212 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 91 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3496 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шевченкове Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані авіаційні бомби та здійснив 340 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Минулої доби відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 28 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ у районах Серебрянки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 74 наступальних дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Наші захисники зупинили 27 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі проводив наступальні дії, намагався просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Сили оборони зупинили сім спроб агресора просунутися вперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1237-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2025 року
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