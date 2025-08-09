Україна та Європа показали США свій план завершення війни – WSJ

«Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій», – сказав один європейський переговірник

До будь-яких інших кроків мирного врегулювання треба досягнути припинення вогню

Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню. Як інформує «Главком», про це пише Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників.

Українсько-європейський план показали віцепрезиденту США Джей Ді Венсу на зустрічі у Великій Британії. Решта американських посадовців, зокрема державний секретар Марко Рубіо, посланець президента США щодо України Кіт Келлог та посланець щодо Росії Стів Віткофф, були присутні по відеозв’язку.

Згідно з пропозицією, до будь-яких інших кроків мирного врегулювання треба досягнути припинення вогню. Крім того, у плані вказано, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших.

До того ж, будь-які територіальні поступки з боку Києва мають підкріплюватися сильними гарантіями безпеки, зокрема потенційним членством України в НАТО.

«Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій», – сказав один європейський переговірник.

Деякі європейські чиновники, яких цитує WSJ, кажуть, що якщо Україна передасть всю Донецьку область РФ, то Москва муситиме вивести свої війська з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Напередодні повідомлялося, що у Великій Британії 9 серпня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими радниками з національної безпеки. На ній буде присутній і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.