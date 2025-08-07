«Радіо Свобода» опублікувало нові кадри розстрілу цивільного в Бучі (відео)

На кадрах видно, що російський військовий після розстрілу чоловіка пішов грабувати магазин, який був поряд

Опубліковано невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного бучанця Володимира Рубайла. Вчинене воно російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео «Радіо Свобода».

4 березня 2022 року російські десантники просувалися через місто Буча Київської області. Камери відеоспостереження зафіксували, як на вулиці Яблунській спокійно йшов 70-річний місцевий житель Володимир Рубайло. За мить на іншому записі, видно, що в нього стріляли. Поранений чоловік намагається триматися на ногах, але російські військові підходять і здійснюють контрольний постріл у голову. Від отриманих поранень Володимир Рубайло загинув на місці. З етичних міркувань видання не публікувало цей момент.

Надалі на відео зафіксовано, як до тіла вбитого підійшов один із російських командирів. Він перевернув українця його за комір куртки, обшукав й забирав щось із кишені. Згодом його вдалось ідентифікувати - це сержант 234-го десантно-штурмового полку з Пскова Володимир Борзунов.

Він разом з іншими військовими, які перебували поруч, почали грабувати магазин, розташований неподалік. Інша група російських військових, побачивши грабунок, повернула назад і теж попрямувала до супермаркету. Вони розбили скло у дверях, але людям не вдалось прийти крізь металеву раму. У повному бойовому спорядженні солдати по черзі намагались протиснутися в вузький отвір, щоб потрапити всередину.

Згодом до магазину приїхало ще більше російських військових. Спочатку вони винесли вкрадене у кошиках, згодом — у пакетах. Окупанти були настільки завантажені награбованим, що ледве тримали пакунки.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони ліквідували російського окупанта – боксера Мергена Будаєва. Він з перших днів російської повномасштабної агресії воював проти України. Зокрема, брав участь у бойових діях у Гостомелі, Ірпіні та Бучі.