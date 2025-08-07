Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Радіо Свобода» опублікувало нові кадри розстрілу цивільного в Бучі (відео)

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
«Радіо Свобода» опублікувало нові кадри розстрілу цивільного в Бучі (відео)
Опубліковане нове відео розстрілу росіянами українця в Бучі
фото: скріншот відео

На кадрах видно, що російський військовий після розстрілу чоловіка пішов грабувати магазин, який був поряд

Опубліковано невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного бучанця Володимира Рубайла. Вчинене воно російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео «Радіо Свобода».

4 березня 2022 року російські десантники просувалися через місто Буча Київської області. Камери відеоспостереження зафіксували, як на вулиці Яблунській спокійно йшов 70-річний місцевий житель Володимир Рубайло. За мить на іншому записі, видно, що в нього стріляли. Поранений чоловік намагається триматися на ногах, але російські військові підходять і здійснюють контрольний постріл у голову. Від отриманих поранень Володимир Рубайло загинув на місці. З етичних міркувань видання не публікувало цей момент. 

Надалі на відео зафіксовано, як до тіла вбитого підійшов один із російських командирів. Він перевернув українця його за комір куртки, обшукав й забирав щось із кишені. Згодом його вдалось ідентифікувати - це сержант 234-го десантно-штурмового полку з Пскова Володимир Борзунов.

Він разом з іншими військовими, які перебували поруч, почали грабувати магазин, розташований неподалік. Інша група російських військових, побачивши грабунок, повернула назад і теж попрямувала до супермаркету. Вони розбили скло у дверях, але людям не вдалось прийти крізь металеву раму. У повному бойовому спорядженні солдати по черзі намагались протиснутися в вузький отвір, щоб потрапити всередину.

Згодом до магазину приїхало ще більше російських військових. Спочатку вони винесли вкрадене у кошиках, згодом — у пакетах. Окупанти були настільки завантажені награбованим, що ледве тримали пакунки.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони ліквідували російського окупанта – боксера Мергена Будаєва. Він з перших днів російської повномасштабної агресії воював проти України. Зокрема, брав участь у бойових діях у Гостомелі, Ірпіні та Бучі.

Читайте також:

Теги: військові вбивство Буча росіяни чоловік окупанти магазин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію
Про заходи безпеки. Учасникам мітингів слід бути пильними
25 липня, 13:23
Російського командира звинувачують у бездіяльності під час розстрілів цивільних та військовополонених на Київщині
Російського офіцера підозрюють у причетності до розстрілів 21 людини на Київщині
17 липня, 17:36
Внаслідок обстрілу виникло одразу декілька пожеж
Масована атака на Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
17 липня, 07:56
Ситуація є повальною на всіх окупованих територіях, які раніше Росія використовувала для «вирівнювання» втрат врожаю
На окупованих територіях пропав врожай пшениці – Андрющенко
22 липня, 08:16
Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Україна та Росія провели обмін полоненими
23 липня, 22:24
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2025 року
28 липня, 08:14
Чоловік, який повернувся до життя через пів години після «смерті», зараз госпіталізований для обстежень
У Італії чоловіка визнали померлим, але через пів години він покликав своїх доньок
20 липня, 20:25
Ігнат повідомив, що крилаті й аеробалістичні ракети не досягли своїх цілей
Ігнат назвав кількість прямих влучань по столичних об'єктах під час нічної атаки
21 липня, 12:45
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Втрати ворога станом на 24 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 липня, 07:54

Новини

Вдягли кайданки прямо в метро: в Києві поліція затримала наркокур'єра
Вдягли кайданки прямо в метро: в Києві поліція затримала наркокур'єра
«Радіо Свобода» опублікувало нові кадри розстрілу цивільного в Бучі (відео)
«Радіо Свобода» опублікувало нові кадри розстрілу цивільного в Бучі (відео)
У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
У Білій Церкві сталася ДТП, під час якої загинув мотоцикліст (фото)
У Білій Церкві сталася ДТП, під час якої загинув мотоцикліст (фото)
Кияни вимагають знести недобудову ТЦ біля метро «Осокорки»
Кияни вимагають знести недобудову ТЦ біля метро «Осокорки»
Замість 15 років – довічне. Прокуратура домоглася перегляду вироку для вбивці-ґвалтівника
Замість 15 років – довічне. Прокуратура домоглася перегляду вироку для вбивці-ґвалтівника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
7555
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
7437
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
5011
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
3108
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua