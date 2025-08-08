У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський

У взаємодії з піхотою та артилерією безпілотні системи стали запорукою успіху у стримуванні ворога

Минулого місяця українськими безпілотниками було уражено 23,4 тис. ворожих цілей, левова частка з яких була за рахунок FPV-дронів та нічних бомберів, ефективність яких зростає. Про це, як пише «Главком», під час щомісячної наради з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Пріоритет, наголосив він, на знищенні особового складу противника. Й у липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі стали військові формування «Птахи Мадяра» та «Ахіллес», а також підпорядкований ДПСУ підрозділ «Фенікс».

Напевно, підкреслив Головком, найважливішою частиною таких нарад є обмін досвідом між підрозділами, які командири яких доповіли

про свої нестандартні рішення та здобутки у знищенні ворога.

Також Сирський наголосив про формування підрозділів роботизованих наземних комплексів як черговий крок у розвитку спроможностей БпС. Він зазначив, що у цьому напрямку потрібно розвивати, як логістичну, так і бойову компоненти.

Також був заслуханий звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike дальністю 50-120 км та перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються.

«Безпілотні системи стали невід'ємною складовою наших Збройних Сил та, у взаємодії з піхотою і артилерією, запорукою успіху у стримуванні ворога», – резюмував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, як повідомив Олександр Сирський, загалом під час Курської операції окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими. З них близько 4 тис. є громадянами КНДР.

Також Головнокомандувач Збройних сил України відповів, як має діяти Україна, щоб вибороти мир на своїх умовах.