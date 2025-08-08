Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
Головний пріоритет надається знищенню особового складу противника
фото з відкритих джерел

У взаємодії з піхотою та артилерією безпілотні системи стали запорукою успіху у стримуванні ворога

Минулого місяця українськими безпілотниками було уражено 23,4 тис. ворожих цілей, левова частка з яких була за рахунок FPV-дронів та нічних бомберів, ефективність яких зростає. Про це, як пише «Главком», під час щомісячної наради з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Пріоритет, наголосив він, на знищенні особового складу противника. Й у липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі стали військові формування «Птахи Мадяра» та «Ахіллес»,  а також підпорядкований ДПСУ підрозділ «Фенікс».

Напевно, підкреслив Головком, найважливішою частиною таких нарад є обмін досвідом між підрозділами, які командири яких доповіли
про свої нестандартні рішення та здобутки у знищенні ворога. 

У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський фото 1

Також Сирський наголосив про формування підрозділів роботизованих наземних комплексів як черговий крок у розвитку спроможностей БпС. Він зазначив, що у цьому напрямку потрібно розвивати, як логістичну, так і бойову компоненти.

Також був заслуханий звіт щодо реалізації проєкту ударних дронів MiddleStrike дальністю 50-120 км та перспективних, інноваційних проєктів безпілотних систем, які розробляються.

«Безпілотні системи стали невід'ємною складовою наших Збройних Сил та, у взаємодії з піхотою і артилерією, запорукою успіху у стримуванні ворога», – резюмував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, як повідомив Олександр Сирський, загалом під час Курської операції окупанти втратили понад 77 тис. військовослужбовців убитими й пораненими. З них близько 4 тис. є громадянами КНДР.

Також Головнокомандувач Збройних сил України відповів, як має діяти Україна, щоб вибороти мир на своїх умовах.

Читайте також:

Теги: війна безпілотник Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці чеченського батальйону «Ахмат» в окупованому Маріуполі, 2022 рік
Від Чечні до Афганістану: звідки і кого Росія завозить в окупацію замість українців
14 липня, 17:05
Мітинги у Тбілісі після виборів президента, 2024 рік. Грузини протестували проти перемоги Міхеіла Кавелашвілі, висуванця проросійської партії «Грузинська мрія»
«Тбілісі за три дні». Експерт пояснив, як нинішня грузинська влада сама відкрила двері ворогу
11 липня, 12:20
У квітні 2025 року Північна Корея вперше визнала, що відправляла до Росії свої війська
Північні корейці зникли з фронту? Українська розвідка пояснила, що сталося
10 липня, 16:43
Шаповалов підкреслив, що підготовка підрозділів має відповідати реаліям фронту
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ назвав головне завдання на посаді
21 липня, 15:03
Колишня державна секретарка Кондоліза Райс висловила думку щодо війни в Україні
Поворотний момент у війні в Україні уже настав? Кондоліза Райс розкрила подробиці
21 липня, 08:57
Росія вдарила двома авіаційними бомбами по Харкову
РФ вдарила КАБом по центру Харкова: кількість постраждалих зросла (оновлено)
24 липня, 12:47
Сирський заслухав доповіді командирів щодо ведення бойових дій на Запорізькому напрямку
Росіяни посилюють наступальні дії на Запорізькому напрямку: подробиці від Сирського
29 липня, 19:57
Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною
Американський дипломат розкрив, до якої дати Трамп хоче припинити війну в Україні
31 липня, 18:31
Сибіга наголосив, що потрібний санкційний тиск на РФ
Сибіга пояснив, як треба тиснути на Росію: три пункти
1 серпня, 18:59

Суспільство

Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк
Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
29K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3232
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua