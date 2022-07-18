У Курську пролунали вибухи: окупанти почали «виконувати задачі»

У Курську пролунали вибухи після анонсованих росіянами обстрілів Сумської області

У населеному пункті чутні також вибухи та стрілянина

У Курській області (Росія) місцеві повідомляють про пожежу та вибухи. Ряд повідомлень і скарг з'явилися в регіональних Telegram-каналів.

За словами очевидців, горить будівля площею 200 квадратних метрів.

На місце події виїхали рятувальники.

Згідно з окремими повідомленнями, в населеному пункті чутні також вибухи та стрілянина.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що російські військові розпочали виконання бойових завдань у рамках «СВО» на кордоні Глушківського району з Сумською областю, тому в Курській області чути постріли.

Нагадаємо, раніше Роман Старовойт заявляв про обстріл спиртзаводу та загиблих у Курській області.

Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у прикордонному селі Тьоткіно.

Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.