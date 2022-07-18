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    Події в Україні

    У Курську пролунали вибухи: окупанти почали «виконувати задачі»

    У Курську пролунали вибухи після анонсованих росіянами обстрілів Сумської області - У Курську пролунали вибухи: окупанти почали «виконувати задачі»
    У Курську пролунали вибухи після анонсованих росіянами обстрілів Сумської області
    фото: кадр з відео

    У населеному пункті чутні також вибухи та стрілянина

    У Курській області (Росія) місцеві повідомляють про пожежу та вибухи. Ряд повідомлень і скарг з'явилися в регіональних Telegram-каналів.

    За словами очевидців, горить будівля площею 200 квадратних метрів.

    На місце події виїхали рятувальники.

    Згідно з окремими повідомленнями, в населеному пункті чутні також вибухи та стрілянина.

    Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що російські військові розпочали виконання бойових завдань у рамках «СВО» на кордоні Глушківського району з Сумською областю, тому в Курській області чути постріли.

    Нагадаємо, раніше Роман Старовойт заявляв про обстріл спиртзаводу та загиблих у Курській області.

    Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

    Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у прикордонному селі Тьоткіно.

    Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

    А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація стрілянина #stoprussia
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    У Курську пролунали вибухи: окупанти почали «виконувати задачі»