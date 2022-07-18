У Курську пролунали вибухи: окупанти почали «виконувати задачі»
У населеному пункті чутні також вибухи та стрілянина
У Курській області (Росія) місцеві повідомляють про пожежу та вибухи. Ряд повідомлень і скарг з'явилися в регіональних Telegram-каналів.
За словами очевидців, горить будівля площею 200 квадратних метрів.
На місце події виїхали рятувальники.
Згідно з окремими повідомленнями, в населеному пункті чутні також вибухи та стрілянина.
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що російські військові розпочали виконання бойових завдань у рамках «СВО» на кордоні Глушківського району з Сумською областю, тому в Курській області чути постріли.
Нагадаємо, раніше Роман Старовойт заявляв про обстріл спиртзаводу та загиблих у Курській області.
Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.
Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у прикордонному селі Тьоткіно.
Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.
А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.